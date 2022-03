Συνελήφθη τηλεοπτικός παραγωγός που συνεργαζόταν με Ρώσο ολιγάρχη -Το κανάλι με διευθυντή τον Κώστα Βαξεβάνη - iefimerida.gr

Συνελήφθη χθες από το FBI ο τηλεοπτικός παραγωγός Jack Hanick που εργάστηκε για τον Ρώσο ολιγάρχη Konstantin Malofeyev, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παραβίασε τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε ψευδείς δηλώσεις σε πράκτορες του FBI.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams δήλωσε: «Ο Konstantin Malofeyev είναι στενά συνδεδεμένος με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, αφού προσδιορίστηκε από την OFAC ότι ήταν μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης για την προώθηση των συνδεδεμένων με τη Ρωσία αυτονομιστικών ομάδων που δρουν στο κυρίαρχο έθνος της Ουκρανίας. Οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Malofeyev απαγορεύουν στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να εργάζονται ή να συναλλάσσονται με τον Malofeyev, αλλά όπως λέγεται, ο Hanick παραβίασε αυτές τις κυρώσεις δουλεύοντας απευθείας για τον Malofeyev σε πολλά τηλεοπτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια πολλών ετών».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «ο Τζον Χάνικ εργαζόταν επίσης για τον Κωνσταντίν Μαλοφέγιεφ σε ένα πρότζεκτ για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ελληνικού τηλεοπτικού δικτύου και στις προσπάθειες για να αποκτήσει ένα βουλγαρικό τηλεοπτικό δίκτυο. Υπό την καθοδήγηση του Μαλοφέγιεφ, ο Χάνικ ταξίδεψε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία σε διαφορετικές περιστάσεις το 2015 και το 2016 προκειμένου να εργασθεί επάνω σε αυτές τις πρωτοβουλίες και έδινε αναφορά απευθείας στον Μαλοφέγειφ για τη δουλειά του. Για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2015, ο Χάνικ έγραψε στον Μαλοφέγιεφ πως το Ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο θα ήταν «μία ευκαιρία για να παρουσιαστεί η ρωσική οπτική στην ελληνική τηλεόραση». Σε σχέση με τις προσπάθειες του Μαλοφέγιεφ να αποκτήσει βουλγαρικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Χάνικ ανέλαβε ενέργειες προκειμένου να αποκρύψει το ρόλο του Μαλοφέγιεφ στην εξαγορά, κανονίζοντας να ταξιδέψει στη Βουλγαρία με ένα άλλο άτομο, το οποίο αναγνώρισε/εντόπισε Έλληνας συνεργάτης του Μαλοφέγιεφ, ώστε να φαίνεται πως ο αγοραστής ήταν Έλληνας και όχι ο Μαλοφέγιεφ».

Το δίκτυο Hellas Net εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ηellas Net συνεργάστηκε με τον John Hanick κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας της και συγκεκριμένα απο τις 2/2/2015 εως τις 29/2/2016, .

Ο Hanick ήταν ενας απο τους πιο επιτυχημένους τηλεοπτικούς παραγωγούς στις ΗΠΑ και για 15 χρόνια κορυφαίο στέλεχος του FOX NEWS του πρώτου σε τηλεθέαση δικτύου στην αμερικανική αγορά. Η συνεργασία μας στηρίχθηκε στον υψηλό βαθμό επαγγελματικής εμπειρίας του συγκεκριμένου και την αναζήτηση εκ μερους μας μεταφοράς της εμπειρίας του στην οργάνωση και την ανάπτυξη του δικτυου της Ηellas Net. H συνεργασία διακόπηκε στις 29/2/2016 για λόγους αλλαγής των προτεραιοτήτων τόσο της εταιρείας μας όσο και του ιδίου.

Καμμία άλλη σχέση συνεργασία ή εμπλοκή της ΗELLAS NET με οποιονδήποτε άλλον αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Χάνικ στην Ελλάδα δημιούργησε την Hellas Net και έβαλε διευθυντή τον Κώστα Βαξεβάνη

Την σχετική είδηση αναδημοσίευσε στο twitter από την αντίστοιχη ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης. «Συνελήφθη χθες από το FBI ο Hanic διότι βοηθούσε τον Ρώσο ολιγάρχη, Malofeyev να σπάει τις κυρώσει και να στήνει ΜΜΕ για Ρωσική προπαγάνδα. Ο Hanic ήρθε Ελλάδα το 2015-1016 και δημιούργησε την Hellas Net ως μέλος ΔΣ. Πήρε πανελλαδική άδεια και έβαλε διευθυντή τον Κώστα Βαξεβάνη», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

To δημοσίευμα των New York Times για το θέμα

Την απόπειρα να δημιουργηθεί τηλεοπτικό δίκτυο στην Ελλάδα, το οποίο θα προπαγάνδισε τις ρωσικές θέσεις, με χρηματοδότηση ενός ολιγάρχη, στενού φίλου του Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψαν και οι New York Times, σε χθεσινό τους δημοσίευμα.

Αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από τη δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε έναν πρώην παραγωγό του τηλεοπτικού δικτύου Fox News επειδή παραβίασε τον νόμο για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, συνεργαζόμενος με έναν Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν η κύρια πηγή χρηματοδότησης των αυτονομιστών στην Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία και ότι έχει στενούς δεσμούς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Ο παραγωγός Τζον Χάνικ, όπως γράφουν οι New York Times, συνελήφθη τον περασμένο μήνα στο Λονδίνο και στη συνέχεια του ασκήθηκε δίωξη από δικαστήριο του Μανχάταν. Μάλιστα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πρόκειται για την πρώτη παραπομπή που γίνεται εξαιτίας της παραβίασης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, το 2014, έπειτα από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Ο ολιγάρχης που προσέλαβε τον Χάνικ, σύμφωνα με το παραπεμπτικό, ήταν ο Κονσταντίν Μαλόφεγιεβ, ο οποίος θεωρήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ως «μια από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης από την πλευρά της Ρωσίας για την προώθηση της αυτονόμησης της Κριμαίας», όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις τον Δεκέμβριο του 2014. Ο Χάνικ εργάστηκε για τον Μαλόφεγιεβ από το 2013 μέχρι το 2017.

Ο Ρώσος ολιγάρχης Κονσταντίν Μαλόφεγιεβ

Η δίωξη κατά του Χάνικ, ενός 71χρονου Αμερικανού πολίτη, έγινε γνωστή τη στιγμή που οι ΗΠΑ και σχεδόν όλος ο υπόλοιπος κόσμος εξακολουθούν να τιμωρούν οικονομικά τη Ρωσία, προσπαθώντας με αυτό και με άλλα μέσα να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επιπλέον το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δημιουργεί μια ειδική ομάδα, η οποία θα ερευνήσει και θα καταστήσει κατηγορούμενους τους διεφθαρμένους ολιγάρχες που υποστήριξαν στην εισβολή στην Ουκρανία.

Μολονότι οι κατηγορίες κατά του Χάνικ, πηγάζουν από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν πριν από 8 χρόνια, αποτελούν ένα ενιαίο πεδίο με άλλα μέτρα που έλαβαν πρόσφατα οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, τα οποία δείχνουν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές θα αξιοποιήσουν κάθε τρόπο άσκησης πίεσης στον Πούτιν και στον στενό του κύκλο. Εξάλλου, αυτό τόνισε στη δήλωση του και ο εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Ντέμιαν Γουίλιαμς.

Οι κατηγορίες, είπε, κάνουν φανερή «την δέσμευση μας στην αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων κατά αυτών που χρησιμοποιούν τον πλούτο τους για να υπονομεύσουν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας».

Στον Χάνικ, ο οποίος εργαζόταν επί 15 χρόνια στο Fox News πριν αποχωρήσει το 2011, έχει ασκηθεί δίωξη από δύο δικαστήρια, από το ένα επειδή παραβίασε τις κυρώσεις και από το άλλο επειδή είπε ψέματα τους πράκτορες του FBI που τον ανέκριναν τον περασμένο χρόνο.

Οι δικηγόροι του Χάνικ δεν εντοπίστηκαν από την εφημερίδα προκειμένου να σχολιάσουν το γεγονός. Ο εκπρόσωπος του Fox News αρνήθηκε να μιλήσει για τις κατηγορίες, είπε, όμως, ότι ο ρόλος του Χάνικ στο τηλεοπτικό δίκτυο δεν ήταν αυτός που περιγράφεται στο παραπεμπτικό, και ότι ήταν διευθυντής και όχι παραγωγός.

Από την άλλη πλευρά, ο Μαλόφεγιεβ, είναι ένας Ρώσος τραπεζίτης, πιστός ορθόδοξος χριστιανός, ένας μεγιστάνας με μεγάλη επιρροή και εξέχουσα θέση στην συνδεόμενη με το Κρεμλίνο ελίτ της χώρας. Αποτελεί ένα από τα προπύργια του Πούτιν στην συντηρητική δεξιά της Ρωσίας, έχει δεσμούς με ακροδεξιούς πολιτικούς στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και έχει κατηγορηθεί ότι χρηματοδοτεί τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, πέραν αυτών της Κριμαίας. Ο ίδιος έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες. Είναι επίσης, ένας από τους κύριους μετέχοντες στην προσπάθεια να αυξηθεί η επιρροή της Ρωσίας στην Αφρική, ώστε να μειωθεί αυτή της Δύσης.

Η εργασία που πρόσφερε ο Χάνικ στον Μαλόφεγιεβ περιλάμβανε και την δημιουργία μέσων ενημέρωσης στην Ρωσία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία και αλλού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Χάνικ εγκαταστάθηκε στη Ρωσία τον Ιούλιο του 2013, έχοντας διαπραγματευτεί το συμβόλαιό του «απευθείας με το Μαλόφεγιεβ», το οποίο του παρείχε μηνιαίο μισθό 5.000 δολαρίων, έξοδα στέγασης και ασφάλεια υγείας. Στην αρχή ο Χάνικ ασχολήθηκε κυρίως με τη δημιουργία ενός καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου στη Ρωσία, το οποίο άρχισε να εκπέμπει τον Απρίλιο του 2015. Εκείνη την εποχή ο Μαλόφεγιεβ ανήκε σε εκείνους που περιλάμβαναν οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Ο Χάνικ είχε ηγετικό ρόλο στο τηλεοπτικό δίκτυο, και σε σειρά email πότε ως διευθύνων σύμβουλος, πότε ως γενικός παραγωγός, πότε ως σύμβουλος έκδοσης.

Σε ένα από αυτά τα email ο Χάνικ γράφει στον Μαλόφεγιεβ ότι το δίκτυο υπηρετεί το όραμά του και ότι είναι ο ιδρυτής και ο κύριος αρχιτέκτονας του. Ο Χάνικ μετακινήθηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2015 προκειμένου να αναπτύξει ένα τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί με το αντίστοιχο του Russian TV, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Μάλιστα, σε μια επιστολή του ο Χάνικ γράφει στον Μαλόφεγιεβ ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να μεταδίδονται και να εξηγούνται οι απόψεις της Ρωσίας στο Greek TV.

To 2015, ο Χάνικ προσπάθησε για λογαριασμό του Μαλόφεγιεβ να αγοράσει ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Βουλγαρία. Όταν τον Φεβρουάριο του 2021, ο Χάνικ ανακρίθηκε από πράκτορες του FBI, είπε ότι γνώριζε ότι ο Μαλόφεγιεβ υπόκειτο στις κυρώσεις αλλά όχι ότι σχετιζόταν με το βουλγαρικό τηλεοπτικό δίκτυο, μέχρι που το διάβασε στις ειδήσεις. Ο Μαλόφεγιεβ υποστηρίζει σθεναρά την επιστροφή της μοναρχίας στη Ρωσία και σε συνέντευξή του το 2017 στον Guardian, είπε ότι εμπνεύστηκε την ιδέα όταν ως έφηβος ερωτεύθηκε τον «Αρχοντα των δακτυλιδιών». Και σε άλλη συνέντευξη του στους New York Times, πρόσθεσε, ότι η ημι – μοναρχία, που έχει επιβληθεί στη Ρωσία υπό τον Πούτιν, «είναι βασικά ένα πολύ καλό πράγμα». «Αν αρχίζαμε τώρα να τον αποκαλούμε αυτοκράτορα και όχι πρόεδρο δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε μεγάλες αλλαγές στο Σύνταγμα μας», σημείωσε, στο δημοσίευμα των New York Times.