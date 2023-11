Συνέδριο Economist: Οι προκλήσεις των νέων στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης - iefimerida.gr

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νέοι στον δρόμο προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean».

Μιλώντας σε ειδικό πάνελ με θέμα «The Youth's Thoughts and Actions on Achieving Sustainability» η Έρικα Σπαγάκου, συνιδρύτρια του Ecogenia, εστίασε στη σημασία της εκπαίδευσης και της δράσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Απαιτούνται συστημικές και συντονισμένες πολιτικές, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετές από μόνες τους», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας την ανάγκη για συνέργειες ανάμεσα σε κράτος, ιδιωτικό τομέα και κοινωνία των πολιτών.

«Στόχος είναι η προώθηση λύσεων», πρόσθεσε, παραπέμποντας στο παράδειγμα της πρωτοβουλίας για την Υπηρεσία του Ενεργού Πολίτη. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για μια κουλτούρα και ένα πρόγραμμα, το οποίο δημιουργεί αμειβόμενες θέσεις εργασίας για νέους, παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες γίνονται μέτοχοι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σημείωσε κλείνοντας η κ. Σπαγάκου.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ecogenia, Marnie McGregor περιέγραψε το κλιματικό άγχος, έναν όρο που περιγράφει τον τρόμο για την κλιματική αλλαγή, αναφέροντας πως επηρεάζει ιδιαίτερα τη νέα γενιά για το μέλλον τους και για τις οικονομικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με την ίδια, προγράμματα όπως του Ecogenia έχουν όλους τους παράγοντες της επιτυχίας, «δίνοντας στην επόμενη γενιά ελπίδα και, το πιο σημαντικό, αμειβόμενη εκπαίδευση και οικονομική ευκαιρία να προχωρήσουν σε σταδιοδρομία στην πράσινη οικονομία» Επίσης υπογράμμισε ότι «βοηθούν επίσης στη δημιουργία μιας ισχυρής και ανθεκτικής οικονομίας και κοινωνίας για όλους - και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι».

Έμφαση στις αξίες, στις εμπειρίες και στις δεξιότητες έδωσε η διευθύντρια Γραφείου Βιωσιμότητας από το Κέντρο Αριστείας για τη Βιωσιμότητα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Ράνια Ασαριωτάκη, χαιρετίζοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης των νέων στην αντιμετώπιση του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης, οι μαθητές συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας, κάτι που αποτυπώνεται σε διάφορες δραστηριότητες. «Η βιωσιμότητα είναι δράση, δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι οι μαθητές δοκιμάζουν εκτός της τάξης όλα όσα έμαθαν από τα βιβλία.

Στο πώς η νεολαία μπορεί να συνεισφέρει σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία επικεντρώθηκε στην τοποθέτησή της η πρόεδρος του Social Issues Club και sustainability leader του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Κωνσταντίνα Χειμάρα, επισημαίνοντας ότι η αειφορία δεν είναι μόνο η μέριμνα για το περιβάλλον αλλά έχει και μια πολύ σημαντική κοινωνική πτυχή. Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Χειμάρα τόνισε τη δημιουργία του Social Issues Club, ενός ασφαλούς χώρου για συζήτηση σχετικά με τρέχοντα κοινωνικά φαινόμενα και ευαισθητοποίηση σε διάφορα θέματα, όπως πχ το κίνημα Me Too, οι γυναικοκτονίες ή η κατάχρηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την ίδια, οι νέοι που ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά, να συμμετέχουν σε ανταλλαγές, σε προγράμματα κατάρτισης, σε σχολικές εκδηλώσεις ή μέσω της εγγραφής σε μια λέσχη. «Ο καθένας από εμάς μπορεί να αναζητήσει διαθέσιμους πόρους, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να βρει μια κοινότητα που ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα», κατέληξε.

Στη σημασία του GenAI, της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρθηκε ο Γιάννης Σταματονικολός, business development associate της GenAI Summit at 100mentors, τονίζοντας ότι το GenAI μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, εάν το χρησιμοποιήσουμε υπεύθυνα και βιώσιμα. Στόχος, όπως είπε, είναι το 2024 να γίνει educational year για το GenAI. «Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω. Ειδικότερα, στο κομμάτι της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να κρατήσουμε τον άνθρωπο μέσω της εκπαίδευσης σε αυτήν τη διαδικασία, μέσα σε αυτήν την ανάπτυξη και να δει ο καθένας από μόνος του τι μπορεί να του προσφέρει. Είναι ο μόνος δρόμος για ζήσουμε μέσα σε αυτήν την τεχνολογική επανάσταση».