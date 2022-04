Το success story της ΠΛΑΙΣΙΟ και η αποφασιστική δύναμη στο «τιμόνι» της εταιρείας - iefimerida.gr

52 χρόνια λειτουργίας, 24 καταστήματα και service points σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 180 εξειδικευμένοι τεχνικοί & 1500 εργαζόμενοι.

Ήταν το 1969 όταν με εμπνευστή και καθοδηγητή τον κ. Γιώργο Γεράρδο ξεκίνησε η επιτυχημένη ιστορία της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ στο πρώτο κατάστημα της εταιρείας στην οδό Στουρνάρη. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτή η 100% ελληνική επιχείρηση έχει κατορθώσει να αναγνωριστεί ως “leader” στην ελληνική αγορά, αλλά και να αποσπάσει πολλές από τις κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις στον κλάδο των επιχειρήσεων. Και πώς φθάνει μία εταιρεία από έναν χώρο 12 τ.μ. να μεταπηδήσει σε μια αλυσίδα 24 καταστημάτων και ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα; Πώς συνεχίζει να γράφει ιστορία ως η πιο υγιής επιχείρηση του κλάδου και πώς ταύτισε το όνομά της με την τεχνολογία και την πρωτοπορία; Όταν στα ηνία βρίσκεται μία αποφασιστική δύναμη που δρα πάντα με σεβασμό απέναντι στους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό, όλα είναι πιθανά. Με αφορμή τη σημαντική βράβευση του Προέδρου της Πλαίσιο, κ. Γιώργου Γεράρδου, στον διαγωνισμό της ΕΥ ως Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς 2021» και της εκπροσώπησης της Ελλάδας από τον ίδιο στον παγκόσμιο διαγωνισμό τον Ιούνιο στο Monte Carlo, ας κάνουμε μία αναδρομή στην πορεία και το έργο της ΠΛΑΙΣΙΟ, που αποτυπώνει χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα του προέδρου της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο κατάστημα Πλαίσιο στη Στουρνάρη!

Case-study: Μια σχέση εμπιστοσύνης εδώ και μισό αιώνα

Δεν είναι διόλου τυχαίο που η Πλαίσιο πρωταγωνιστεί και στην επανεκκίνηση της ελληνικής post-covid οικονομίας, καταγράφοντας εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα το Α’ εξάμηνο του 2021 και αποτελώντας παράδειγμα για τις εταιρίες του κλάδου της. Όλα ξεκίνησαν από την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης. Αυτός ήταν ο στόχος του Γιώργου Γεράρδου από την έναρξη της λειτουργίας της Πλαίσιο. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, η παροχή μιας μοναδικής αγοραστικής εμπειρίας στους πελάτες, η τεχνογνωσία, η αφοσίωση των ανθρώπων της, η διορατικότητα, οι στρατηγικές και με λελογισμένο ρίσκο επενδύσεις της είναι στοιχεία χαρτογραφημένα στο DNA της εταιρείας, που την κάνουν να διαμορφώνει εδώ και δεκαετίες το ελληνικό επιχειρείν.

Ας ρίξουμε, όμως μια ματιά στις χρονιές-σταθμός στην πορεία της εταιρείας. Το 1986 στην εμβρυακή τότε αγορά της πληροφορικής, εκτός από την εισαγωγή των δημοφιλών brands, η ΠΛΑΙΣΙΟ δημιουργεί τους υπολογιστές Turbo-X, οι οποίοι συναρμολογούνται στα μέτρα του κάθε πελάτη. To1995 η εταιρία συγκροτεί τμήμα απευθείας πωλήσεων-αποστολών (Direct Sales) σε πελάτες μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων. To 1999 εγκαινιάζεται το www.plaisio.gr, το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, που είχε και δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας την επόμενη ημέρα. Την ίδια χρονιά η Πλαίσιο εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ρεκόρ υπερκάλυψης του ποσού κατά 393 φορές. To 2017 αποσπά διάκριση ως ένα από τα δέκα "Best Workplace in Greece", από τον φορέα "Great Place to Work". Tαυτόχρονα, δημιουργεί ένα νέο site που απευθύνεται μόνο στην κατηγορία των εταιρικών πελατών. Και το 2019 μπαίνει δυναμικά στον κλάδο των οικιακών συσκευών, δημιουργώντας ένα logistics center 10.000 τ.μ. στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο εξειδικεύεται στη συλλογή και μεταφορά προϊόντων μεγάλου όγκου μέσω αυτοματισμών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΠΛΑΙΣΙΟ ορίζεται από την άμεση προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς (agile management) και το real-time management. Καταλύτης επιτυχίας είναι οι άνθρωποι της εταιρείας, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, ετοιμότητα και ευελιξία. Πρόκειται για μια δεμένη ομάδα ανθρώπων που αλληλό-εμπνέονται στην καθημερινή τους συνεργασία και διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα παραγωγική κουλτούρα. Η λήψη καθημερινών αποφάσεων γίνεται με βάση τις αξίες, όπως την αμεσότητα, την καινοτομία, την ομαδικότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την εξέλιξη, τη συνεχή εκπαίδευση και την έμφαση στο αποτέλεσμα.

Το βραβείο «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021 στον κ. Γιώργο Γεράρδο

Η ΠΛΑΙΣΙΟ είναι μία εταιρεία με οικογενειακή φιλοσοφία. Χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση δια του παραδείγματος, την ευθύτητα, την ειλικρίνεια και την επαφή που έχει ο Γιώργος Γεράρδος αλλά και όλη η Διοίκηση με τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως θέσης. Η ΠΛΑΙΣΙΟ επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της μέσα από δράσεις, πολιτικές και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ εστιάζει στην πρόσληψη ανθρώπων που έχουν το ίδιο αξιακό σύστημα με εκείνη.

Πλαίσιο Computers-Η εταιρεία είναι οι άνθρωποί της!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, βασικός πυλώνας της δραστηριότητας του Προέδρου της είναι και η κοινωνική συνεισφορά. Διαχρονικά, η ΠΛΑΙΣΙΟ υλοποιεί δράσεις που χαρίζουν πρόσβαση σε υποδομές και εργαλεία, τα οποία προάγουν την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδανικά μέσω της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, είναι αρωγός και στις πάγιες ανάγκες φορέων και πρωτοβουλιών.

Πρόσφατη ενέργεια της ομάδας εθελοντών που μοίρασαν σχολικά στους μαθητές της Βόρειας Εύβοιας

Η αναγνώριση αυτών των αρχών αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην πρόσφατη ανάδειξη του Γιώργου Γεράρδου στον διαγωνισμό της ΕΥ ως Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021, καθώς και η διάκρισή του στην επιμέρους κατηγορία «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας». Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Αυτό το βραβείο, είναι ένα χτύπημα στην πλάτη. Είναι μια ενθάρρυνση που τη χρειαζόμαστε όλοι. Ειδικά εμείς που έχουμε διαβεί έναν δύσκολο δρόμο και που θέλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας και να φέρουμε ακόμη πιο σημαντικά αποτελέσματα. Το βραβείο αυτό ανήκει στην απίστευτη ομάδα των 1.500 εργαζομένων του Πλαισίου».

Το τμήμα Direct Sales της Πλαίσιο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και η ιστορία του δυναμικού brand συνεχίζεται με ακόμη περισσότερη έμπνευση, tailor made λύσεις και προτάσεις για κάθε γούστο και budget, αλλά πάντα με τον ίδιο σεβασμό στον άνθρωπο και τις αξίες.