Είναι το 2020 η χρονιά για να επιστρέψεις στην Ελλάδα; Η πρωτοβουλία της Stoiximan θα σε πείσει [βίντεο]

Πόσες φορές, άραγε δεν έχεις ακούσει από κάποιους γνωστούς την φράση «Φύγαμε από την Ελλάδα είτε γιατί δεν βρίσκαμε δουλειά, είτε γιατί οι δουλειές που βρίσκαμε ήταν κατώτερες των προσόντων που είχαμε αποκτήσει»;

Όλο και πιο συχνά, νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα, φιλοδοξίες και με πολλά επαγγελματικά εφόδια, αναγκάζονται να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης της χώρας, το γνωστό ως brain drain.



Μήπως όμως ήρθε η ώρα για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση; Μήπως ήρθε η ώρα για το brain gain; Μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι νέοι που έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό πιστεύοντας πως το όνειρο για μία καριέρα στην χώρα μας είναι απατηλό; Μήπως το 2020 είναι η χρονιά για το brain gain;



Χιλιάδες νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι αναζήτησαν επαγγελματική στέγη στο εξωτερικό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα σχέδια και τις φιλοδοξίες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, με εφόδιο τις γνώσεις, την φρεσκάδα, τον ζήλο και την επιμονή τους, αποφάσισαν να περάσουν τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής τους σε μία ξένη χώρα, όπου θα μπορούσαν να εργαστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλές προδιαγραφές και πολλές δυνατότητες εξέλιξης.



Οι περισσότεροι από αυτούς τα κατάφεραν. Αλλά η νοσταλγία για την πατρίδα, τους φίλους, το σπιτικό φαγητό, την οικογένεια, κάποια στιγμή μπορεί να έκανε την εμφάνισή της. Οι ευκαιρίες όμως για επαγγελματική εξέλιξη στην Ελλάδα ήταν λιγοστές. Και σχεδόν πάντα υπερίσχυε η λογική. Καριέρα στο εξωτερικό ή επιστροφή στην Ελλάδα και μιζέρια;



Αυτή την τάση και την ανάγκη για επαναπατρισμό των νέων ανθρώπων αφουγκράστηκε η Stoiximan, ξεκινώντας την πρωτοβουλία «Try this at home» με στόχο την επιστροφή των ταλαντούχων παιδιών στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους και τα κατάλληλα κίνητρα. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει ένα πλήρως στοχοθετημένο πακέτο επαναπατρισμού για όλους εκείνους που στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν την επιστροφή στα πάτρια εδάφη και που είναι έτοιμοι να μοιραστούν το όραμα της Stoiximan. Να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στην ίδια τους την πατρίδα.



Πώς το πετυχαίνει αυτό η Stoiximan



Η Stoiximan έχει δημιουργήσει μια εταιρεία ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, με καινοτομία τόσο στα εργαλεία όσο και στις μεθόδους εργασίας, με ταχύτητα στην εξέλιξη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ένα μέρος όπου ο κάθε νέος μπορεί να εξελιχθεί ακριβώς όπως το ονειρεύεται. Ένα εργασιακό περιβάλλον αντάξιο αυτών των διεθνών πολυεθνικών. Μια θέση εργασίας που μπορεί να γεμίζει με πάθος και αυτοπεποίθηση τον κάθε άνθρωπο. Που να μπορεί και πάλι να νιώθει σημαντικός και ικανός να κατακτήσει τον κόσμο. Όλα αυτά που έχασε με την οικονομική κρίση. Που να μπορεί και πάλι να ονειρεύεται. Μια ευκαιρία για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του στην ίδια του την πατρίδα.



Τι περιλαμβάνει το πακέτο



Στο πακέτο της πρωτοβουλίας «Try This at home» της Stoiximan περιλαμβάνει μια σειρά από διευκολυντικά κίνητρα: 3 επιπλέον μισθούς, 2.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκατάστασης, αλλά και υποστήριξη μέσω του δικού τους τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού για την διευκόλυνσή τους στην διαδικασία της επιστροφής.



Μήπως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς; Η Stoiximan σου δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια; Θα το τολμήσεις;