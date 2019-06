Στην Cambo ανέθεσε η Ποτοποιία Στουπάκη όλη την επικοινωνία της

Στην Cambo δόθηκε όλο το εύρος της online και offline επικοινωνίας της Ποτοποιίας Στουπάκη μετά από ανάθεση.

Η Ποτοποιία Στουπάκη εδρεύει στη Χίο από το 1900 και τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα της έχουν διεθνές διαβατήριο, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Η ανάθεση αφορά σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες προϊόντων. Η πρώτη περιλαμβάνει τα αλκοολούχα ποτά, Καζανιστό Ούζο, τσίπουρο Μαύρο Ρόδο, το λικέρ μαστίχα «Ομηρικό» με τις διάφορες γεύσεις του και το OneDrop Μανταρίνι. Η νέα επικοινωνιακή πλατφόρμα της Cambo υπογράφει «Από Καζάνι», ένα δυνατό μήνυμα που εμπνέεται από το εξίσου δυνατό insight, ότι τα εκλεκτά αποστάγματα της Ποτοποιίας Στουπάκη είναι από σπίτι, από παράδοση και ιστορία.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στο Μαστιχό, ένα ανθρακούχο ποτό με μαστιχόνερο, το οποίο περιέχει την αυθεντική γεύση της παραδοσιακής χιώτικης μαστίχας. Με βασικό μήνυμα «Από μαστίχα και νερό», το Μαστιχό χτίζει την επικοινωνία του πάνω στη νοσταλγία, τις αναμνήσεις των παιδικών, ανέμελων καλοκαιριών, τότε που η γεύση του καλοκαιριού ήταν ένα παγωμένο ποτήρι με μια κουταλιά μαστίχα.

Η νέα συνεργασία με την Cambo αναμένεται να ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της Ποτοποιίας Στουπάκη στο digital αλλά και στο offline περιβάλλον με engaging social περιεχόμενο και πρωτότυπες, out of the box ενέργειες.