Stand up Science: Ποιοι είναι οι Science Reactors που παρουσιάζουν επιστημονικά θέματα με χιούμορ και σαφήνεια - iefimerida.gr

Πόσο χιούμορ μπορεί να κρύβει η επιστήμη αλλά και οι ίδιοι οι επιστήμονες; Ένας γυναικολόγος, ένας φιλόλογος-εκπαιδευτής ρητορικής, ένας αστροφυσικός, ένας πολεοδόμος, μια επιστήμονας του αθλητισμού, ένας χημικός μηχανικός αλλά και μια βιολόγος το αποδεικνύουν σε ένα πρωτότυπο... Stand up Science.

Στο πρόγραμμα του φετινού Athens Science Festival, το οποίο θα λάβει χώρα στην Τεχνόπολη 10-12 Οκτωβρίου, θα λάβουν μέρος και οι Science Reactors με μια μοναδική παράσταση στις 11/10 το βράδυ. Πρόκειται για μια ομάδα νέων επιστημόνων που σχηματίστηκε το 2014, οι οποίοι, με τη μορφή του Stand up Science, στα χνάρια του stand-up comedy, παρουσιάζουν απλά επιστημονικά θέματα με κέφι, γλαφυρότητα και σαφήνεια, αναδεικνύοντας το ταλέντο τους στην επικοινωνία της επιστήμης, κυρίως όμως την αγάπη και το πάθος τους γι’ αυτήν.

Η επιστημονική ομάδα μέσα από τις δράσεις της, Stand up Science, Science on Stage και πρόσφατα Stand up Science kids, δείχνει ένα άλλο πρόσωπο της επιστήμης με χιούμορ και γλαφυρότητα και συμβάλλει στην εξωστρέφεια των επιστημόνων. Τα μέλη της αντιπροσωπεύουν τους περισσότερους τομείς των θετικών αλλά και ανθρωπιστικών επιστημών, συμμετέχουν σε όλα τα φεστιβάλ επιστήμης, στις βραδιές του ερευνητή, και δίνουν τις δικές τους παραστάσεις συνδέοντας την τέχνη με την επιστήμη. Η ιδέα ανήκει στην Ελένη Γραμματικοπούλου - 30 χρόνια ζωής αφιερωμένα στην Επικοινωνία της Επιστήμης.

Το άλλο «πρόσωπο» της επιστήμης επί σκηνής!

Ο αστροφυσικός Σταύρος Δημητρακούδης, μέλος της ομάδας, δηλώνει στο iefimerida.gr ότι «η επιστήμη είναι συναρπαστική αλλά και κοπιαστική. Όποιος επικεντρώνεται μόνο εκεί κινδυνεύει να γίνει μονόχνοτος. Ευτυχώς, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για να αποφύγει αυτή τη μοίρα, και ένα από αυτά είναι το stand up Science με τους Science Reactors».

Ο αστροφυσικός Σταύρος Δημητρακούδης

Ο Κωνσταντίνος Περιστέρης, μαιευτήρας/γυναικολόγος, τονίζει από την πλευρά του ότι «ο καλός επιστήμονας έχει τα τρία "Α": Αυτοπεποίθηση, Ανθρωπιά και Αίσθηση του χιούμορ. Η ενασχόληση με το stand-up καλλιεργεί αυτά τα τρία "Α" και με έχει κάνει πιο ικανό, να επικοινωνώ την επιστήμη στον καθέναν».

Ο Κωνσταντίνος Περιστέρης, μαιευτήρας/γυναικολόγος

Επίσης, ο Αλέξανδρος Σουρτζής, χωροτάκτης-πολεοδόμος, σχολιάζει ότι «η επιστήμη όπως την έζησα στα τόσα χρόνια στα θρανία, αλλά και στην έρευνα, είναι ένα υπέροχο ταξίδι, ένας κήπος με πολλά δέντρα και φρούτα. Ένα φρούτο όμως απουσιάζει, το χιούμορ. Προσπαθούμε βέβαια στα μαθήματα στους προπτυχιακούς να τα συνδυάζουμε. Να προσφέρουμε ένα μάθημα με ποικιλία και ενδιαφέρον. Όχι όμως πάντα εύστοχα».

Ο Αλέξανδρος Σουρτζής, χωροτάκτης-πολεοδόμος

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Science Reactors είναι το δέντρο που βγάζει καρπούς χιούμορ, που όμως είναι θρεπτικοί και ωφέλιμοι. «Αν έχεις και τη χιουμοριστική επικοινωνία, και τη διάθεση να περάσει καλά ο κόσμος, η ομάδα των Reactors είναι ένα εκπληκτικό σχήμα για να εκφράσεις αυτά που θες, με το ύφος που θες, και να παρουσιάσεις "ανατρεπτικά" επίκαιρα επιστημονικά θέματα», καταλήγει.

Μαθητές και φοιτητές διαμορφώνουν το μέλλον τους

Το Athens Science Festival 2023, ως ένα Student Edition ASF, έρχεται να εμπνεύσει μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες ώστε να κάνουν με σιγουριά το επόμενο βήμα και να «Διαμορφώσουν το μέλλον τους».

Από 10 έως 12 Οκτωβρίου η μεγάλη γιορτή της επιστήμης επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με τις σύγχρονες καινοτομίες και εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης. Στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ θα αναδειχθεί ο θαυμαστός κόσμος των επαγγελμάτων STEM (Science | Technology | Engineering | Mathematics) καθώς και η πληθώρα επιλογών που προσφέρουν αυτά τα επαγγελματικά μονοπάτια.



Οι μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων σχολικών επισκέψεων θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εντυπωσιακά πειράματα επίδειξης και διαδραστικά εκθέματα, να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και να παρακολουθήσουν ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες που θα τους/τις συνεπάρουν και θα τους/τις εμπνεύσουν. Ανάμεσα στους κορυφαίους ομιλητές του 3ημέρου βρίσκονται:



Ο δρ Κωνσταντίνος Δεμέτζος, διευθυντής του εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στους «αόρατους» ιούς, έναν θαυμαστό κόσμο που κρύβεται από τα μάτια μας, με σκοπό να εμπνεύσει μαθητές/τριες που έχουν πάθος για τη Φαρμακευτική, τη Βιολογία και τη Χημεία.

Ο δρ Ιωάννης Μπαζιώτης, αναπληρωτής καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα μεταφέρει στους μαθητές/τριες τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα - όποιο και να είναι αυτό, ακόμα και το να συλλέξεις μετεωρίτες με τη NASA!

Ο δρ Michael Londesborough, ερευνητής του Ινστιτούτου Ανόργανης Χημείας της Τσέχικης Ακαδημίας Επιστημών (CAS), που θα φέρει σε επαφή μαθητές/τριες με τον φαντασμαγορικό κόσμο της Χημείας, αποδεικνύοντας πως το επάγγελμα ενός επιστήμονα χημικού δεν περιορίζεται μέσα σε ένα εργαστήριο. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας.