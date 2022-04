Let’s Go Skydiving for Autism: Πτώση από τα 14.000 πόδια για την ευαισθητοποίηση σε θέματα Αυτισμού - iefimerida.gr

Ο Απρίλιος είναι ο μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό και η δράση «Let’s Go Skydiving for Autism» που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου, μόνο τυχαία δεν είναι.

«Ο αυτισμός μοιάζει λίγο με την ελεύθερη πτώση. Όταν παίρνεις τη διάγνωση ή όταν έρχονται στο δρόμο σου οι δυσκολίες, είναι, στην αρχή τουλάχιστον, σαν να σε πετάνε από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Το ίδιο είναι και για τα παιδιά που παραμένουν μόνα τους στο σχολείο, χωρίς να έχουν παράλληλη στήριξη» αναφέρει σε συνέντευξή της στο Mothersblog.gr η Κατερίνα Θέου, ψυχοπαιδαγωγός, ειδική παιδαγωγός και μητέρα της 9χρονης Σοφιάννας που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού.

Η Κατερίνα Θέου, η Έλλη Καλαμιώτη και ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι οι εμπνευστές της πρωτότυπης αυτής πρωτοβουλίας που περιλαμβάνει την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο από τα 14.000 πόδια, στο αεροδρόμιο της Κωπαΐδας. Την ιδέα τους έκαναν πραγματικότητα σε συνεργασία με το Skydiving Athens και προσκαλούν όσους θέλουν να συμμετάσχουν.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας: «Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για οίκτο, θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο, θέλουμε την ευαισθητοποίηση» είχε δηλώσει η Κατερίνα Θέου στη συνέντευξή της και το Let's Go Skydiving for Autism, αναδεικνύει αυτήν ακριβώς την ανάγκη.

Με την Έλλη Καλαμιώτη είναι φίλες χρόνια, συνοδοιπόροι στη διαδρομή του αυτισμού και έχουν ήδη κάνει το μεγάλο άλμα από το αεροπλάνο μία φορά.

«Όταν άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου μας ρωτούσαν πως νιώσαμε...Νιώθαμε μια χαρά, δεν είχαμε ούτε ταχυκαρδία... Και ξέρεις γιατί;

Γιατί σε καθημερινή βάση παλεύεις να έχεις αυτοπειθαρχία, γιατί παλεύεις με όλους και με όλα… Οπότε τι να σου πει το άλμα από ένα αεροπλάνο χωρίς πόρτα; Και γιατί η σημερινή μέρα είχε δίπλα μας ανθρώπους που μας στήριξαν και στην καρδιά μας θα έχουν πια μοναδική θέση. Και γιατί η σημερινή μέρα έκλεισε με μια υπέροχη γνωριμία με μια 26χρονη κοπέλα που ήρθε και μας μίλησε και μας είπε “είμαι κι εγώ αυτιστική” κι άλλα πολλά που θα τα κρατήσω για εμάς.

Ανυπομονούμε να συναντηθούμε για τα δικά μας άλματα στις 30 Απριλίου» αναφέρει στο Mothersblog.gr η Κατερίνα Θέου.

Έλλη Καλαμιώτη: «Ο αυτισμός μου έμαθε να δίνω καθημερινά και αδιάκοπα το 100% του εαυτού μου»

Η Έλλη Καλαμιώτη είναι επίσης μητέρα ενός παιδιού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού:

«Ο αυτισμός μου έμαθε να δίνω καθημερινά και αδιάκοπα το 100% του εαυτού μου, ώστε το αποτέλεσμα που θα έχω να είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μου» αναφέρει στο Mothersblog.gr.

Δημήτρης Παπανικολάου: «H εξωστρέφεια στο θέμα του αυτισμού είναι πολύ σημαντική»

To δικό του μήνυμα για τον αυτισμό και τη δράση Let’s Go Skydiving for Autism, στέλνει και ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος πρόσφατα σε συνέντευξή του δήλωσε ότι στο φάσμα του αυτισμού, εκτός από τον ίδιο, ανήκει και η κόρη του.

«Είμαι χαρούμενος που θα βρεθώ στο Let’s Go Skydiving. H εξωστρέφεια στο θέμα του αυτισμού είναι πολύ σημαντική, καθώς και το να περάσουμε λίγες ώρες όμορφα» δηλώνει στο Mothersblog.gr.