Σημαντική διάκριση για το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ [εικόνα]

Σημαντική διάκριση για τη Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αποτελεί η παρουσία του στα εξακόσια (600) καλύτερα Τμήματα Χημείας στον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην 536η θέση, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξης Πανεπιστημίων «US News - Best Global University Rankings 2019» που δημοσιεύεται από τον ειδησεογραφικό οργανισμό «US News», Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις, στην οποία τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς και γνωστικά πεδία.

Από τα 1250 Πανεπιστήμια που έχουν συμπεριληφθεί στη γενική κατάταξη, 600 μπήκαν στην ειδική κατάταξη του επιστημονικού αντικειμένου της Χημείας, με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ να είναι ένα από αυτά.

Το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάμεσα στα καλύτερα στο είδος του

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1250 καλύτερα Ιδρύματα σε επιμέρους τομείς χρησιμοποιώντας στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ένα ευρύ φάσμα 11 διαφορετικών κριτηρίων:

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) Δημοσιεύσεις(15%) Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) Σύνολο αναφορών (15%) Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (5%) Διεθνείς Συνεργασίες (5%) Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%) Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% (5%) Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται για το επιστημονικό πεδίο Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ που έχει συμπεριληφθεί στην παγκόσμια κατάταξη, η επίδοση του και η θέση του στους συγκεκριμένους δείκτες.

Πίνακας 1: Η θέση – επίδοση του επιστημονικού πεδίου της «Χημείας» του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ με βάση τους έντεκα (11) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings