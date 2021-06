Σχοινάς: Θα θεσπίσουμε χρηματοδοτικό όργανο που θα ενισχύει, με προτεραιότητα, γυναίκες που ιδρύουν εταιρείες | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Με δεσμεύσεις υπέρ των ενεργών πολιτικών ισότητας, από πλευράς Ευρώπης, ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό φόρουμ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) και της Woman20, την ομάδα εργασίας που αποτελεί τη «γυναικεία φωνή» του G20, με θέμα «Impact of W20 in the lives of European Women -Η επιρροή της W20 στις ζωές των γυναικών στην Ευρώπη».

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΓΕ, σχετικά με την εκδήλωση, την οποία, όπως γνωστοποιείται, άνοιξε με χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος τόνισε ότι: «Tο επόμενο διάστημα θα θεσπίσουμε ένα χρηματοδοτικό όργανο, το οποίο θα είναι "Gender Smart" και θα ενισχύει με προτεραιότητα γυναίκες που ιδρύουν εταιρείες. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, σκοπεύουμε να δώσουμε ώθηση σε γυναίκες όλων των ηλικιών, στις νέες συνθήκες αγοράς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος παρουσίασε τη διάσταση του φύλου που υπήρξε ιστορικά η παλαιότερη και η πιο καθιερωμένη ποικιλομορφία, για την οποία εργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την εξάλειψή της και ανέφερε ότι: «Eνώ ο αριθμός των γυναικών ευρωβουλευτών αυξάνεται σε κάθε διαδοχική εκλογή και η ισορροπία μεταξύ των φύλων στα διοικητικά όργανα βελτιώνεται σταθερά, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στη λεγόμενη οριζόντια εκπροσώπηση των φύλων».

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών, Μαρίας Σπυράκη και Έλενας Κουντουρά, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του ΣΕΓΕ, Αναστασία Χαλκιά, δήμαρχος Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, 'Αρτεμις Λιόντα, CEO της Artelio consulting and coaching, Αλίς Κοροβέση, διευθύνουσα σύμβουλος του INZEB, Χριστίνα Βρακά, συνιδρύτρια της dot2dot στην Θεσσαλονίκη, Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου, γενική γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, μέλος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου και επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τον Οινοτουρισμό, Βασιλική Καρτσιακλή, συνιδρύτρια της dot2dot στην Θεσσαλονίκη και η Φελίνα Καζάκου, business development director της εταιρίας adStrategy.

Στη συζήτηση μεταξύ της Dana Adriana PuiaMorel, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG GROW και της Αποστολίνας Τσαλταμπάση, προέδρου του ΣΕΓΕ, τέθηκε το θέμα της εκ νέου ενεργοποίησης του «Δικτύου Γυναικών Πρεσβειρών Επιχειρηματικότητας», μίας πρωτοβουλίας του συνδέσμου, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr