Ρικ Γιουν: Ο «σκληρός» του Τζέιμς Μποντ στην Αθήνα -Γευματίζει στην Πλάκα [εικόνες & βίντεο] | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρικ Γιουν, ο γνωστός ηθοποιός που έχει συμμετάσχει και σε ταινία του Τζέιμς Μποντ το 2002.

Ο 50χρονος ηθοποιός βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Athina bistrot στη Διονυσίου Αεροπαγίτου στην Ακρόπολη και γευμάτισε μαζί με την παρέα του απολαμβάνοντας τον αθηναϊκό ήλιο σε μία Αθήνα που δεν είναι γεμάτη από Αθηναίους, αλλά έχει πολλούς τουρίστες από διάφορα μέρη του πλανήτη.

Ο Ρικ Γιουν είναι Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, πολεμικός καλλιτέχνης και πρώην μοντέλο κορεατικής καταγωγής. Γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον από γονείς Κορεάτες Οι πιο αξιοσημείωτοι ρόλοι του ήταν στις ταινίες Snow Falling on Cedars, στην πρώτη ταινία Fast and Furious The Fast and the Furious, και στην ταινία James Bond Die Another Day πριν 19 χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο του Ρικ Γιουν από την παρουσία του στην Πλάκα:

Ο Ρικ Γιουν

Ο Ρικ Γιουν στο εστιατόριο στην Πλάκα

Ο Ρικ Γιουν στην Αθήνα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr