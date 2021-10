Red Bull Dance Your Style 2021: Το ελληνικό street dance στα καλύτερά του [εικόνες] | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε τον ελληνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style όπου το κοινό απόλαυσε 16 dancers να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, (χορεύοντας από waacking, μέχρι popping & hip-hop) και ανέδειξε το μεγάλο νικητή. Τώρα όλα είναι έτοιμα για τον παγκόσμιο τελικό στη Νότια Αφρική!

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, έγινε ο πιο διαδραστικός ελληνικός τελικός του Red Bull Dance Your Style στην Αποθήκη 8, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με οικοδεσπότες τον 12ο Πίθηκο και τον B-Boy Saspens και το κοινό να αποφασίζει on the spot τον νικητή σε κάθε battle. Η 16αδα των χορευτών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαγωνίστηκε στα 1vs1 dance battles και στο battle του Τελικού, βρέθηκαν οι Μαρία Μόλαρη και Πέτρος Νικολίδης με τη Μαρία να βγαίνει νικήτρια. Τώρα είναι έτοιμη να μας εκπροσωπήσει στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Dance Your Style στις 4 Δεκεμβρίου, στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Όλα τα χορευτικά είδη, από τo waacking μέχρι το hip-hop και το popping, είχαν την τιμητική τους στον φετινό διαγωνισμό, στον οποίο πήραν μέρος 8 χορευτές από την Αθήνα – Κ, Nadia, Poppin Fifty, Karma, Petros, Beat Belan, Poppin Butterfly & Rekoz και 8 από τη Θεσσαλονίκη – Eri-G, Dahouse Mark, Papa Tom, Antoine, Alex Effuse, Filippidou, Molari & Liberty.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς, ήταν ο τελικός γύρος όπου δύο δυνατοί εκπρόσωποι του waacking και του krump αντίστοιχα, αναμετρήθηκαν για την πρωτιά. Βρέθηκαν δύο φορές ισόπαλοι αλλά το κοινό εν τέλει έβγαλε τη νικήτρια. “Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία καθώς το είδος που χορεύω δεν είναι τόσο διαδεδομένο, οπότε και χαίρομαι πολύ όταν βγαίνει προς τα έξω”, σχολίασε μετά τη νίκη της η Μαρία.

Εκτός από τις μοναδικές χορευτικές κινήσεις των dancers, ξεχώρισαν με τα απίθανα side acts τους, o 12ος Πίθηκος με το support των Blackout Crew αλλά και o beatboxer Βασίλης Παπούλιας.