ΡΑΕ: Προτεραιότητες η ασφάλεια εφοδιασμού και η προστασία καταναλωτών - iefimerida.gr

Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

«Για το 2022/23, εκτός από τα θέματα ασφάλειας του εφοδιασμού που βρίσκονται στο προσκήνιο αυτόν τον χειμώνα, στις προτεραιότητες μας είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών», ανέφερε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Δαγούμας σε ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου «ΗΑΕΕ Annual Award for long-standing contribution towards a decarbonized, liberalized and competitive Greek energy sector» από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας στο πλαίσιο της 17ης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Διάσκεψης, τόνισε

«Το θέμα του φετινού συνεδρίου αντικατοπτρίζει την αγωνία όλων μας για το τι μέλλει γενέσθαι και, ειδικότερα, την αγωνία όσων ασχολούμαστε με τον τομέα της ενέργειας ως καθηγητές, ως ρυθμιστές, ως εμπειρογνώμονες και ως ενδιαφερόμενοι φορείς, να βρούμε απαντήσεις και λύσεις σε μία εποχή πρωτοφανών προκλήσεων για την ενέργεια. Στην Ευρώπη, η οποία βιώνει ασύμμετρα τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, προσπαθώντας να εξισορροπήσει τη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού και τις αυξημένες ενεργειακές τιμές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση».