Η μοναδική εμπειρία Public μεγαλώνει: Τα πρώτα καταστήματα με πλήρη γκάμα οικιακών συσκευών έφτασαν στην Κύπρο | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Τη νέα εμπειρία που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με τη δημιουργία του concept store Public στο Golden Hall εισάγει το αγαπημένο brand και στην κυπριακή αγορά, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές που προσφέρει στους καταναλωτές, με την προσθήκη των μεγάλων οικιακών συσκευών.

Ο πελάτης πέρα από τα αγαπημένα του βιβλία, την τεχνολογία, τα δώρα και τα παιχνίδια, τώρα θα μπορεί να έχει και τα καλυτέρα για το σπίτι και την οικογένεια του. Με το νέο κατάστημα Public Metropolis Mall στη Λάρνακα, αλλά και το διευρυμένο πλέον κατάστημα Public στη Λεμεσό, η νέα και εξελιγμένη πρόταση Public περιλαμβάνει τα καλύτερα προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, αλλά και για πρώτη φορά μια πλήρη γκάμα μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών, νέες υπηρεσίες και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Μέσα στα 3.000 τ.μ. του Public Metropolis Mall στη Λάρνακα, αλλά στα 2.800 τ.μ. του ανακαινισμένου Public στη Λεμεσό, οι επισκέπτες θα μπορούν να εμπνευστούν, να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν ό,τι επιθυμούν από τη διευρυμένη γκάμα προϊόντων Public σε διαφορετικές διαδραστικές ζώνες live cooking, smart home, ήχου και gaming, καθώς και έναν εντυπωσιακό χώρο βιβλιοθήκης.

Στα δύο νέα καταστήματα Public στην Κύπρο η εμπειρία του πελάτη ενισχύεται με τεχνολογικές καινοτομίες, νέες υπηρεσίες που συνδυάζουν τις αγορές στο φυσικό κατάστημα με το e-commerce, ταχύτητα και ευκολία στην εξυπηρέτηση, με χαρακτηριστικές δυνατότητες όπως:

• ψηφιακές οθόνες και σημάνσεις που ενημερώνουν τους επισκέπτες real-time για τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων

• υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης την επόμενη μέρα (next day) από εξειδικευμένο προσωπικό, για τις μεγάλες οικιακές συσκευές

• δυνατότητα άμεσης παραλαβής των online παραγγελιών σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος (pick up points)

• υπηρεσία παραγγελίας από το κατάστημα και παραλαβής σε οποιοδήποτε χώρο

• υπηρεσία παραλαβής παραγγελίας την ίδια ημέρα από το κατάστημα (Same Day Store Pickup)

• ανέπαφες πληρωμές σε οποιοδήποτε σημείο εντός του καταστήματος

O CEO της Public-MediaMarkt, κ. Ρόμπυ Μπουρλάς, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας και εξελίσσουμε το brand Public έχοντας ως στόχο να καταξιωθούμε ως ο κορυφαίος omnichannel retailer σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι καταναλωτές αναζητούν περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας, τεχνολογίας αλλά και είδη για το σπίτι ή είδη προσωπικής φροντίδας, σε συνδυασμό με επιλογές εξυπηρέτησης online και σε φυσικά καταστήματα που προσαρμόζονται στην απαιτητική καθημερινότητα τους. Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη και πιο σύγχρονη εμπειρία που φέρνει ακόμη πιο κοντά το offline με το online και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της οικογένειας να απολαύσουν ξεχωριστές στιγμές».