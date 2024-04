Θέλεις να αναπτύξεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες; Το Πρόγραμμα «Master Your Own Business» της Mastercard επιστρέφει - iefimerida.gr

Η επαγγελματική επιτυχία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα τυχαίων παραγόντων. Απαιτεί υπομονή, επιμονή, και τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία. Είναι ένας τομέας όπου η γνώση και η κατανόηση του εργασιακού περιβάλλοντος έχουν καθοριστική σημασία.

Ωστόσο, για πολλές γυναίκες, η πρόκληση της επιτυχίας μπορεί να φανεί πολύπλοκη και απαιτητική. Η ανισότητα των φύλων οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικοί περιορισμοί μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στον δρόμο προς την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Με την κατάλληλη υποστήριξη, εκπαίδευση και τις απαραίτητες ευκαιρίες, οι γυναίκες μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κάνουν τα επαγγελματικά τους όνειρα πραγματικότητα.

Σε αυτό το σημείο έρχεται να συμβάλλει η Mastercard με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business» το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με το Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά με στόχο να προσφέρει σε ακόμα περισσότερες γυναίκες τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο μέγιστο βαθμό διασφαλίζοντας έτσι μια επιτυχημένη επαγγελματικήπορεία.

Το 2023, περισσότερες από 25 γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις. Φέτος, η Mastercard αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κοινωνίας επεκτείνει τόσο το ίδιο το πρόγραμμα φοίτησης και τους πυλώνες εκπαίδευσης, όσο και το όριο συμμετεχόντων, δίνοντας την ευκαιρία πλέον σε 40 γυναίκες να διεκδικήσουν δίμηνες υποτροφίες με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν ως επαγγελματίες.

Γιατί το Πρόγραμμα «Master Your Own Business» της Mastercard είναι ιδανικό για εσένα;



Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα online μαθημάτων συνδυάζει το υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο του ΑLBA με την δέσμευση της Mastercard για καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και της ενδυνάμωσης των γυναικών.

Μέσα από ένα πρόγραμμα 60 ωρών, ταχείας εκμάθησης, οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πυλώνων όπως το Positive Mindset & Resilience, Negotiation Skills, Growth and Servant Mindset, και Sustainability, μεταξύ άλλων. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα βοηθά τις συμμετέχουσες να κατανοήσουν βαθύτερα το επιχειρηματικό περιβάλλον, προετοιμάζοντάς τες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες με αυτοπεποίθηση και επιτυχία.

Δες αναλυτικά το πρόγραμμα των online μαθημάτων εδώ και κάνε την εγγραφή σου έως τις 7 Απριλίου 2024.

Οι δράσεις της Mastercard για την γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση



Για ακόμα μία χρονιά, η Mastercard στέκεται αρωγός στην επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των γυναικών προσφέροντας μέσω της πρωτοβουλίας Live A Legacy μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνει, πέρα από το Πρόγραμμα “Master Your Own Business”, υποτροφίες mentoring, θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης, ομιλίες καταξιωμένων επαγγελματιών, καθώς και βιωματικά workshops.

Μάθε περισσότερα για τις δράσεις της Mastercard στην πλατφόρμα mastercard.gr/livealegacy.

Αυτή είναι η ευκαιρία σου να επενδύσεις στην επαγγελματική σου ανάπτυξη και να ενισχύσεις την επιχειρηματική σου νοοτροπία υπό την καθοδήγηση αναγνωρισμένων ειδικών στον τομέα.

Πραγματοποίησε την εγγραφή σου στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business» έως τις 7 Απριλίου και κάνε τους επαγγελματικούς σου στόχους πραγματικότητα!