Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα εξέδωσε οδηγία για αυξημένα μέτρα ασφάλειας ενόψει Χριστουγέννων

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, εφιστά την προσοχή στους Αμερικανούς πολίτες οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ελλάδα την περίοδο των Χριστουγέννων για τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Στην οδηγία της η πρεσβεία των ΗΠΑ ενημερώνει ότι τα μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα παραμένουν αυξημένα. Αναφέρεται δε στην δράση των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων και μεμονωμένων εξτρεμιστών στην Ευρώπη και υπογραμμίζει ότι επικεντρώνονται σε τοποθεσίες όπως Χριστουγέννιάτικες αγορές, εμπορικά κέντρα κλπ στόχους που συχνάζουν τουρίστες.

Σημειώνεται ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα εκδίδει κάθε χρόνο σχετική ανακοίνωση.

#Athens #Greece During the holiday season, security measures remain heightened due to ongoing threats posed by transnational terrorist organizations and individuals inspired by violent extremist ideology throughout Europe. https://t.co/fuZlX2UmA4 pic.twitter.com/UOYzsDUnbn — USConsularSectionATH (@USEmbConAthens) November 29, 2019

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας

Συμβάν: Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, τα μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εξαιτίας των συνεχιζόμενων απειλών που παρουσιάζουν διεθνικές τρομοκρατικές οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα τα οποία εμπνέονται από βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία, σε όλη την Ευρώπη.

Οι βίαιοι εξτρεμιστές, συνεχίζουν να εστιάζουν σε τοποθεσίες όπως χριστουγεννιάτικες αγορές, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, νυκτερινά καταστήματα διασκέδασης, τοποθεσίες (θρησκευτικής) λατρείας, κόμβους μεταφορών και άλλους στόχους στους οποίους συχνάζουν τουρίστες.»

Οδηγίες

«Να είστε σε συνεχή επαγρύπνηση σε εορταστικά δρώμενα και φεστιβάλ, σε χώρους θρησκευτικής λατρείας και σε πολυσύχναστα μέρη.

Αναθεωρήστε τα δικά σας προσωπικά μέτρα ασφάλειας.

Να επιθεωρείτε συχνά τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο κινείστε.

Να ενημερώνεστε από τα τοπικά ΜΜΕ για τυχόν εξελίξεις».

Δείτε την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.

Η ανακοίνωση στα Αγγλικά

Security Alert – U.S. Embassy Athens

Location: Greece, countrywide

Event: During the holiday season, security measures in Greece remain heightened due to ongoing threats posed by transnational terrorist organizations and individuals inspired by violent extremist ideology throughout Europe. Violent extremists continue to focus on locations such as Christmas holiday markets, shopping malls, airports, clubs, restaurants, places of worship, transportation hubs, and other soft targets frequented by tourists.

Actions to Take: