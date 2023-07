Viral: Η στιγμή που πουλί μπαίνει από τη μπαλκονόπορτα σε διαμέρισμα και προκαλείται πανδαιμόνιο και χάος - iefimerida.gr

Μια TikToker που βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να παίζει κιθάρα απαθανάτισε άθελά της τη στιγμή που ένα μεγάλο πουλί, ένα γεράκι, μπήκε μέσα στο διαμέρισμά της, προκαλώντας το απόλυτο πανδαιμόνιο.

Στις 29 Ιουνίου, η TikToker Nikki Kundanmal δημοσίευσε ένα βίντεο που την έδειχνε να παίζει με την κιθάρα της και να τραγουδάει το "Kiss Me" των Sixpence None the Richer, ενώ μια λεζάντα στην οθόνη έγραφε: «Το να έχω την πιο χαοτική μέρα της ζωής μου δεν ήταν στην κάρτα μπίνγκο του 2023».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα, το μεγάλο πουλί φάνηκε στο βάθος να έρχεται και να κάθεται στο κάγκελο του μπαλκονιού της, ενώ μια λεζάντα στην οθόνη έλεγε ότι επρόκειτο για ένα γεράκι, το οποίο η TikToker επέλεξε να ονομάσει Thomas. Στη συνέχεια, το πουλί φάνηκε ότι μπήκε μέσα στο σπίτι από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα και δειλά διλά έφθασε δίπλα στην νεαρή. Η ίδια μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Την παρουσία του σκυλιού είχε αντιληφθεί ωστόσο ο σκύλος της ο οποίος άρχισε να γαβγίζει για να την προειδοποιήσει. Και την ώρα που εκείνη, μη έχοντας αντιληφθεί το παραμικρό, άρχισε να μαλώνει τον σκύλο, το πουλί δίπλα της φτερούγισε προκαλώντας το απόλυτο πανδαιμόνιο.

Viral βίντεο, το απόλυτο πανδαιμόνιο

Η TikToker έτρεχε να σωθεί, ο σκύλος άρχισε να κυνηγά το πουλί και η Tiktoker τον σκύλο για να τον σώσει από το πουλί, ενώ ακούγονταν ουρλιαχτά και γαβγίασματα. Και φτερουγίσματα. Το πουλί τελικά έφυγε μόνο του, βγαίνοντας ξανά έξω από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα.

Θύματα της επιδρομής του πουλιού το laptopt της ΤikToker πάνω στο οποίο χύθηκε ένα αναψυκτικό που μέσα στον πανικό το έσπρωξε με την κιθάρα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο έχει εκατομμύρια προβολές αλλά και χιλιάδες σχόλια, με τους σχολιαστές να φαίνεται ότι απόλαυσαν το μίνι χάος που προκλήθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο πανικός τη Tiktoker ήταν τέτοιος, πάντως, που όπως η ίδια σημείωσε άρχισε να φωνάζει το όνομα ενός συγκατοίκου της που δεν έμενε εκεί εδώ και μήνες.