Πωλ Ευμορφίδης: «Τι κακό έχουν τα σανδάλια; Έχεις δει κανέναν αρχαίο Έλληνα με παπούτσια;» [βίντεο] - iefimerida.gr

Τις δικές του εξηγήσεις για την εμφάνιση με τα πέδιλα στο Προεδρικό Μέγαρο, που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, έδωσε ο ιδιοκτήτης της Coco mat Πωλ Ευμορφίδης.

Ο ιδιοκτήτης της Coco mat λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του στο Προεδρικό Μέγαρο, με κοντομάνικο πουκάμισο και δίχρωμα σανδάλια, παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρωινό μας» έχοντας καλύψει το κεφάλι του με ένα λευκό μαντήλι.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα περιβόητα σανδάλια επεσήμανε: «Τι κακό έχουν τα σανδάλια; Έχεις δει κανέναν αρχαίο Έλληνα με παπούτσια;».

Συνεχίζοντας τη συνέντευξη και ζητώντας να του μιλούν στον ενικό, σχολίασε τα αθλητικά παπούτσια του ρεπόρτερ, που όπως τόνισε δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον: «Με αυτά τα παπούτσια έχεις πάει σε καμία χωματερή; Να πας για να μου πεις αν θα τα ξαναγοράσεις; Θέλαμε να φυτέψουμε δέντρα στη χωματερή της Σπάρτης. Ανοίξαμε τρύπες για να βγαίνει το μεθάνιο και από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι, αν φορέσω παπούτσια σαν τα δικά σου, έτσι και τα βγάλεις θα φύγουμε όλοι απο εδώ. Δεν είναι σαν τα δικά μου από τη Λάρισα με βαμβάκι. Είσαι αγενής αν μου μιλάς στον πληθυντικό. Να μη φοράς παπούτσια που μολύνουν το περιβάλλον», είπε ο Πωλ Ευμορφίδης κλείνοντας τις δηλώσεις του.

Ποιος είναι ο Πωλ Ευμορφίδης

Ο Πωλ Ευμορφίδης είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, γνωστός για την αγάπη του για την ελληνική φύση, την απλότητα και τη δημιουργία. Ποντιακής καταγωγής αλλά γεννημένος στη Σπάρτη, στη Χαρακιά, έφυγε στα 15 μακριά από το πατρικό του γιατί, όπως είχε πει, «δεν τον χωρούσε ο τόπος». Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη γυμναστική ακαδημία και στη συνέχεια εργάστηκε στη Σιβιτανίδειο ως καθηγητής, ενώ παράλληλα δούλευε και ως πωλητής στο Μοναστηράκι σε κατάστημα με τουριστικά για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Ο ίδιος είχε την ιδέα να δημιουργήσει μια βιοτεχνία στρωματοποιίας και ξεκίνησε σε έναν μικρό χώρο 200 τ.μ. στα Πατήσια. Η επιχείρηση θα αρχίσει σταδιακά να αναπτύσσεται και επόμενος σταθμός είναι να ιδρύσει τη δική της παραγωγική μονάδα στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης, στην οποία κατασκευάζονται όλα τα προϊόντα που φέρουν το brand CoCo-Mat. Οραματιστές και δημιουργοί της επιχείρησης είναι τα αδέλφια Πολ και Μάικ Ευμορφίδης, οι οποίοι κρατούν την ίδια στάση και στη ζωή τους.

Λέγεται, μάλιστα, ότι ο Πωλ Ευμορφίδης είχε την έμπνευση για να φτιάξει στρώμα από φύκια, όταν κοιμήθηκε ένα βράδυ στην παραλία της Χαρακιάς πάνω σε ένα φυσικό στρώμα από φύκια, έχοντας κάνει «τον καλύτερο ύπνο της ζωής του».

«Δεν πληρώνω» -Σήκωσε την μπάρα στα διόδια

Πρόκειται για έναν αντισυμβατικό επιχειρηματία, στη ζωή και στις απόψεις. Το 2012, όταν μαινόταν η κρίση του μνημονίου στην Ελλάδα και πολλοί συμμετείχαν στο κίνημα «Δεν Πληρώνω», ο Πωλ Ευμορφίδης έκανε μια κίνηση-έκπληξη. Όπως ανέφερε ο Russel Shorto, δημοσιογράφος που δημοσίευσε (13/2/2012) στους New York Times ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ με τίτλο «The Way Greeks Live Now» (Πώς ζουν σήμερα οι Έλληνες), ο Παύλος Ευμορφίδης, ιδρυτής της εταιρείας Coco-mat, σήκωσε τις μπάρες των διοδίων σε κάποιο σημείο του δρόμου από την Αθήνα στη Θήβα και πέρασε χωρίς να πληρώσει, ενώ χτυπούσε συναγερμός. «Αυτό κάνουμε εμείς εδώ», εξήγησε.

Θα συμμετέχει σε ριάλιτι

Ο Πολ Ευμορφίδης θα συμμετέχει και στο ριάλιτι του ΑΝΤΙ, το Dragon’s Den ένα τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, που έρχεται και στην Ελλάδα. Οι Dragons είναι 5 κορυφαίοι Έλληνες επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο κ. Ευμορφίδης, που έχουν κατακτήσει την κορυφή και γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και καταξίωση ο καθένας στον τομέα του. Είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες, επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

O Πολ Ευμορφίδης συμμετέχει στο ριάλιτι που θα παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης. «Ποτέ δεν έχω αισθανθεί επιτυχημένος με τη στατική έννοια που κάνει κάποιον να επαναπαύεται. Νιώθω λες και τώρα αρχίζουν όλα, συνεπώς πρέπει να είμαι φρέσκος και ετοιμοπόλεμος», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Coco met, με αφορμή τη συμμετοχή του στο ριάλιτι του ΑΝΤ1.