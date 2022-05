Πλαίσιο: Επενδύει στους ανθρώπους της και τους ανταμείβει στην πράξη - iefimerida.gr

Όταν η επιχειρηματικότητα βασίζεται σε αξίες, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι ουσιαστικό και σπουδαίο.

Ικανοποιημένοι πελάτες, αποδοτικοί εργαζόμενοι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που χαρίζει κίνητρα και αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι η περίπτωση της Πλαίσιο. Η πορεία αυτής της 100% ελληνικής εταιρείας, με δομές πολυεθνικής αλλά με οικογενειακό mindset, έχει αποδείξει περίτρανα πως οι επιτυχίες δεν μπορούν να μετρηθούν με απόλυτα νούμερα. Η Πλαίσιο από τις απαρχές τις ίδρυσης της κάνει… πρωταθλητισμό! Διαθέτει τις κατάλληλες βάσεις, θέτει απαιτητικούς στόχους και τους πετυχαίνει. Και δεν σταματά να αποδεικνύει πως η μεγαλύτερη επένδυσή της είναι οι άνθρωποι της.

Η δυνατή ομάδα της Πλαίσιο-Μια οικογένεια

Μπορεί μία ομάδα 1.500 επαγγελματιών να γίνει οικογένεια; Οι #plaisiopeople το έχουν καταφέρει. Προχωρούν με out of the box thinking, ενεργούν like there is no box και σε αυτούς οφείλεται και η σταθερά καλή πορεία της εταιρείας. Για τον λόγο και η διοίκηση προχώρησε σε μία σημαντική ανταμοιβή όλου του ανθρώπινου δυναμικού, με καταβολή bonus €1 εκατ. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της φιλοσοφίας της συμπερίληψης που διαπνέει την Πλαίσιο. Το 53% του προσωπικού είναι άνδρες και το 47% είναι γυναίκες, ενώ μόνο το 2021 έχουν επενδυθεί σε αυτούς σχεδόν 57.000 ώρες εκπαίδευσης. Επίσης, η εταιρεία στηρίζει το promotion from within, με 108 εργαζόμενους να έχουν αναλάβει νέα καθήκοντα από όλες τις in house δομές.

Η Πλαίσιο για τον άνθρωπο και την κοινωνία

Και όπως κάθε οικογένεια είναι μέρος μιας κοινωνίας και θέλει να φροντίζει γι’ αυτήν, έτσι και η Πλαίσιο έχει αναπτύξει το κοινωνικό της πρόσωπο για να υποστηρίξει όσα έχουν αξία και χρίζουν προστασίας. Έχοντας δημιουργήσει την ομάδα εθελοντών «Πλάι σου», η οποία αριθμεί πλέον πάνω από 300 ενεργά μέλη, η Πλαίσιο στοχεύει στην ενδυνάμωση των υγιών πλευρών της κοινωνίας, αλλά και στην ανακούφιση ομάδων, όταν προκύπτει ανάγκη μεγάλης εμβέλειας . Η ομάδα αυτή, λειτουργώντας με τα γρήγορα αντανακλαστικά της, κάλυψε όλα τα σχολικά είδη των 3.089 μαθητών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, παρέδωσε τεχνολογικό εξοπλισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα με σκοπό την ενίσχυση του, ενώ υποστήριξε για μία ακόμα χρονιά ΜΚΟ όπως την «Κιβωτό του Κόσμου», το «Make-A-Wish Ελλάδος», το Ινστιτούτο Prolepsis και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Τέλος, στην πρόσφατη ανθρωπιστική κρίση που προέκυψε στην Ουκρανία, ενίσχυσε και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Από τις δράσεις της ομάδας εθελοντών «Πλάι σου»

Παράλληλα, και στον τομέα της τεχνολογίας η Πλαίσιο γίνεται ο φάρος και η έμπνευση για τη συνέχιση από τις επόμενες γενιές. Με αφορμή το χρυσό μετάλλιο που έφερε η ομάδα αγωνιστικής Ρομποτικής της Πλαίσιο, “Plaisiobots” από τη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής στις αρχές του 2021, η εταιρεία διοργάνωσε τον διαγωνισμό Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας “Plaisiobots: The Race”. Έπαθλο ήταν τρία εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αμερική, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022.

Το Πλαίσιο για τη ρομποτική και την τεχνολογία.

Ρεκόρ και στην ανάπτυξη

Το 2021 αποδείχθηκε μία άκρως επιτυχημένη χρονιά για την Πλαίσιο. Οι πωλήσεις της σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο σημείο της μέχρι τώρα πορείας της, ενώ παράλληλα η εταιρεία κατέγραψε και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών. Το πλέον αξιοσημείωτο είναι το αμείωτο ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού και η σταθερή επιλογή του προς την Πλαίσιο. Έτσι, συνεχίζοντας δυναμικά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Πλαίσιο και το 2022 προχωρά σε στρατηγικές επενδύσεις ύψους €10 εκατ σε Last Mile & Logistics. Η Πλαίσιο δεσμεύεται να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη. Θέλοντας να προωθήσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της εξυπηρέτησης, έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία Last Mile κατά την οποία ο καταναλωτής έχει γνώση της ακριβούς ώρας παράδοσης της παραγγελίας του αλλά και ενημέρωση 30’ πριν.

Το τμήμα Direct Sales

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος σχολίασε σχετικά: «Το κλείσιμο του 2021 αφήνει πίσω του μια διετία πανδημίας και μέσα σε αυτή την περίοδο υγειονομικής και οικονομικής καταιγίδας, το Πλαίσιο καταφέρνει σε σχέση με το 2019 μια ανάπτυξη πωλήσεων 38%. Η θετική αυτή πορεία οφείλεται σε δυο βασικές αιτίες: Αρχικά, στην πρόνοια που υπήρχε σε στρατηγικό επίπεδο στο να στηθούν έγκαιρα εξελιγμένες υποδομές σε logistics και ecommerce, πολλά χρόνια πριν χτυπήσει η υγειονομική κρίση του Covid. Ακόμα όμως πιο σημαντική ήταν η συλλογική προσπάθεια της ομάδας της Πλαίσιο καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του Covid. Συνεργάτες από κάθε θέση ήταν έτοιμοι να εργαστούν σε κάθε δομή του Πλαισίου όπου υπήρχε ανάγκη κι ήταν τέλεια συντονισμένοι, σε συνθήκες όπου κάτι τέτοιο ήταν πολύ δύσκολο. Έτσι αποφασίστηκε για το 2021, ως ανταμοιβή για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, η καταβολή bonus ύψους € 1 εκ. για τους συναδέλφους μας. Η επιτυχημένη μας πορεία οφείλει να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Μετά το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής που κέρδισε η μαθητική ομάδα Plaisiobots, θέλαμε να εμπνεύσουμε κι άλλους μαθητές και μαθήτριες να ασχοληθούν με τη δημιουργία τεχνολογίας. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής και μέσω αυτού, οι τρεις νικηφόρες ομάδες κέρδισαν το μεγάλο έπαθλο και τους εξασφαλίσαμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο κορυφαίο Αμερικάνικο πανεπιστήμιο MIT».

Η Πλαίσιο είναι μία δυνατή ομάδα που εδώ και δεκαετίες γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο retail, αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με καινοτόμες ιδέες, ποιότητα στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια στις συναλλαγές κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών, ενώ παράλληλα δεν σταματά να φροντίζει τους ανθρώπους της, αλλά και την κοινωνία.

