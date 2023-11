Πιερρακάκης: Το «Study in Greece» αποτελεί ένα success story - iefimerida.gr

Το «Study in Greece» αποτελεί ένα success story για τη χώρα, είπε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην ημερίδα «Study in Greece: 3 Years of Internationalization – Reflecting on the Past; Gazing into the Future of Higher Education», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Μεγγρέλη.

Η ημερίδα διοργανώθηκε για τα τρία χρόνια της διεθνοποίησης των σπουδών στην Ελλάδα, τον αναστοχασμό για το παρελθόν, αλλά και τις προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τη Study in Greece (SiG), τoν εθνικό φορέα της Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, την προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την παροχή υπηρεσιών για διεθνείς φοιτητές.

Πιερρακάκης για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση

Ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να συγχαρεί την προκάτοχό του κ. Νίκη Κεραμέως για την έναρξη του εν λόγω προγράμματος . Όπως εξήγησε, «η χώρα είχε το υλικό αλλά όχι το λογισμικό» για να διεθνοποιήσει την ακαδημαϊκή ζωή, προσθέτοντας ότι απουσίαζε το θεσμικό πλαίσιο που θα αναδείκνυε το ελληνικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Σχολιάζοντας ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη το πέτυχαν αυτό, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειαζόταν ένα πλήρες φάσμα μεταρρυθμίσεων και μια ολοκληρωμένη στρατηγική.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, μαζί με τα μέσα για τη διευκόλυνση αυτού του εγχειρήματος, αλλά «πρέπει να κάνουμε περισσότερα και αυτό αποτελεί δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο υπουργός ανακοίνωσε σχέδια για πρόσθετες θεσμικές μεταρρυθμίσεις τους επόμενους μήνες, με στόχο την εμβάθυνση αυτής της πολιτικής και τη θέσπιση περισσότερων πτυχίων, ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και το τέλος του κρατικού μονοπωλίου στα ελληνικά πανεπιστήμια, προκειμένου να δημιουργηθεί «ένα πιο ελεύθερο και καλύτερο ακαδημαϊκό τοπίο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε».

Ο κ. Πιερρακάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του συγχαίροντας το 'Study in Greece' και τόνισε ότι το υπουργείο είναι «στο πλευρό σας για την επίτευξη αυτού του πολύ σημαντικού στόχου».

Στη συνέχεια, η υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη δήλωσε ότι η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απέφερε οφέλη σε διάφορους τομείς, πέρα από την εκπαίδευση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένη με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, η κ. Ράπτη είπε ότι αυτοί οι τομείς «λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία που συμβάλλουν στη συνολική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας».

Ο τουρισμός ωφελήθηκε άμεσα από τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, πρόσθεσε η κ. Ράπτη, και το υπουργείο Τουρισμού δεσμεύτηκε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Επεσήμανε επίσης την σημαντική παγκόσμια ζήτηση για σπουδές στον τουρισμό, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς, όχι μόνο για επαγγελματική κατάρτιση αλλά και ανώτερες σπουδές, όπως επίσης και για συνεργασίες με έγκριτα πανεπιστήμια που προσφέρουν μαθήματα τουριστικών σπουδών.

Σημείωσε επίσης ότι η προσέλκυση ξένων φοιτητών συμβάλλει στην αύξηση των τουριστικών ροών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας ήταν η Νίκη Δάνδολου, ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων της ΕΚΤ στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Παναγιώτα Διονυσοπούλου, γενική διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής του υπουργείου Τουρισμού, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Μπουραντώνης και ο καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χρήστος Μιχαλακέλης, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του «Study in Greece».

πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ