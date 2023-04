Το συγκινητικό «αντίο» του Παύλου Γερουλάνου στην αδελφή του, Δέσποινα: «Σ' αγαπώ πολύ, αντίο» - iefimerida.gr

Ο Παύλος Γερουλάνος, μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, είπε το τελευταίο «αντίο» στην αδελφή του, Δέσποινα Γερουλάνου.

Η Δέσποινα Γερουλάνου «έφυγε» το απόγευμα της Τρίτης μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας, με λοίμωξη του αναπνευστικού.

«Αντίο αδελφούλα μου… Σ' αγαπώ πολύ. Αντίο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παύλος Γερουλάνος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γερουλάνος συνόδευσε την παραπάνω ανάρτηση με το τραγούδι The Host of Seraphim, του συγκροτήματος Dead can dance.

Η συγκινητική ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου για τον χαμό της αδελφής του: