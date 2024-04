Ο Ηλ. Μόσιαλος θα αναγορευθεί επίτιμος Διδάκτορας του τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - iefimerida.gr

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί αναγόρευση του Καθηγητή Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου, Ηλία Α. Μόσιαλου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 18.00, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Το δημόσιο έπαινο θα εκφωνήσει ο Καθηγητής Παναγιώτης Πρεζεράκος, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής ενώ θα προσψωνήσει την τελετή και θα προβεί στην περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής. Θα ακολουθήσει αντιφώνηση του τιμώμενου Καθηγητή Ηλία Α. Μόσιαλου.

Το Πανεπιστήμιο αποφάσισε την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο λόγω της διακεκριμένης επιστημονικής του δράσης διεθνώς στον τομέα της πολιτικής της υγείας, αλλά και της σημαντικής του επιδραστικότητας στην εφαρμοσμένη πολιτική της υγείας και την βελτίωση των συστημάτων υγείας σε πολλές χώρες του κόσμου.

Επιπλέον, ο Ηλίας Μόσιαλος, όπως τονίζει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, «έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στην προβολή της χώρας μας διεθνώς με την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητήριου και της έδρας Ελευθέριος Βενιζέλος στο London School of Economics, αλλά και την συμβολή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του Ελληνικού συστήματος υγείας, την προώθηση του Εθνικού Σχεδίου για τις Μεταμοσχεύσεις και την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου Covid-19».



O καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, και κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, στο London School of Economics and Political Science (LSE) στο οποίο ο Ηλίας Μόσιαλος ίδρυσε το 2017 το πρώτο Τμήμα Πολιτικής Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του UK Faculty of Public Health, Fellow των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη Γαλλία. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό του έργο.

Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και επιστημών υγείας».