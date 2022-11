Εκπρόσωποι 15 κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - iefimerida.gr

Eκπρόσωποι 15 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «International Academic Partnership Program».

Οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων περιηγήθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου και ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη της.

Συναντήθηκαν επίσης, στο κτίριο της πρυτανείας, στην Πανεπιστημιούπολη του Ηρακλείου, με την πρυτανική Αρχή και 35 καθηγητές του Ιδρύματος, από όλες τις Σχολές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα συνεργασιών που είχαν εκδηλώσει τα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η ελίτ της αμερικανικής διανόησης

H αντιπροσωπεία αποτελείτο από καθηγητές και στελέχη των πανεπιστημίων Johns Hopkins University, Joliet Junior College, Lehigh University, Rutgers University, Stockton University, Tufts University, University of California at Berkeley, University of Cincinnati, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of South Alabama, Ohio Northern University, University of Southern California-Viterbi School of Engineering, Wayne State University, Yale University. Στην αποστολή συμμετείχε και η Co-President του «Institute of International Education», A. Sarah Ilchman.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικές συνεργασίες

Όπως επισημαίνεται από την πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης, «υπήρξε αμοιβαίο ενδιαφέρον για κοινές εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικές συνεργασίες, όπως την από κοινού διοργάνωση Θερινών Σχολείων (Summer Schools), ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, υποψηφίων διδακτόρων καθώς και καθηγητών από κοινά ερευνητικά προγράμματα».

Επίσης, κατά την επίσκεψη, διερευνήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων που θα προσφέρουν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αμερικανικών πανεπιστημίων, την δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των ιδρυμάτων για την απόκτηση νέων ακαδημαϊκών και επιστημονικών εμπειριών. Κατά ομάδες αντιπροσώπων από πανεπιστήμια διεξήχθησαν συζητήσεις και τονίστηκε το ενδιαφέρον για συνεργασίες μεταξύ σχολών και τμημάτων.

Η πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της από το ισχυρό ενδιαφέρον που υπήρξε για συνεργασία και από τις δύο πλευρές, καθώς και για το πλήθος των επικείμενων συνεργασιών. Αν και η χρονική διάρκεια της επίσκεψης ήταν εξαιρετικά σύντομη, συζητήθηκε ένας μεγάλος αριθμός συνεργασιών που αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την πρυτανική αρχή, τον υψηλό βαθμό διεθνοποίησης του Ιδρύματος στην έρευνα και εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό η πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος τονίζει πως θα εργαστεί στην κατεύθυνση προώθησης της υλοποίησης των συνεργασιών που συζητήθηκαν.