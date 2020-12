Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα έχει γίνει μοντέλο καλής διακυβέρνησης για όλους τους Ευρωπαίους

Η πρόοδος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστεί, όπως και η ισχυρή διακομματική τους υποστήριξη στην Ουάσιγκτον, καθώς προχωράμε στην ανάκαμψη μετά την πανδημία και στην προεδρική μετάβαση στις ΗΠΑ, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Μιλώντας στο εφετινό συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για την ελληνική οικονομία, ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, επισήμανε ότι παραμένει αληθινά πιστός στην αξία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και δήλωσε πως είναι τόσο σίγουρος όσο ποτέ για το μέλλον τους.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα επισήμανε πως ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όρισε μια ομάδα εθνικής ασφάλειας που είναι αφοσιωμένοι στις διατλαντικές σχέσεις και γνωρίζουν καλά την Ελλάδα, και σημείωσε ότι ξέρει πως είναι σε θέση να οικοδομήσουν πάνω στα πολύ σταθερά θεμέλια των στρατηγικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της προεδρικής μετάβασης στη χώρα του, να βοηθήσει τους συναδέλφους του στην Ουάσιγκτον, στο Κογκρέσο, στην εκτελεστική εξουσία «να κατανοήσουν πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια». Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, κατέγραψε ως σημαντική εξέλιξη ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από πηγή προβλημάτων σε πηγή λύσεων, σε πάροχο καθαρής ασφάλειας.

Ερωτηθείς από τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Νίκο Μπακατσέλο, ποιο είναι κατά τη γνώμη του το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ελλάδας και ποια η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια της θητείας του στη χώρα μας, ο Τζέφρι Πάιατ απάντησε: «Είχαμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, σχεδόν άνευ προηγουμένου, ως συνέπεια της πανδημίας, και κανείς δεν ανησύχησε ότι η Ελλάδα θα ήταν το ντόμινο που θα έριχνε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα. Αντιθέτως, η Ελλάδα έχει γίνει ένα μοντέλο καλής διακυβέρνησης, με ισχυρή αποδοτικότητα, ένα μοντέλο για άλλους Ευρωπαίους όσον αφορά στη διαχείριση της μεγάλης πρόκλησης που έχει παρουσιάσει η πανδημία».

