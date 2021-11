Συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ιστορικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ William & Mary | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Μια άκρως ενδιαφέρουσα συνεργασία είχαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το πανεπιστήμιο William & Mary (W&M) το οποίο ιδρύθηκε το 1693 και είναι το δεύτερο παλαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ άλλων, το W&M έχει εκπαιδεύσει ηγέτες όπως ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο Τόμας Τζέφερσον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρύτανης στο William & Mary είναι η Ελληνίδα provost Πέγκυ Αγγούρη, η οποία συντόνισε όλο το πρότζεκτ της συνεργασίας ανάμεσα στο W&M και το ΟΠΑ.

Το W&M στα πλαίσια του Global Immersion Program φιλοξενήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, φέρνοντας στην Αθήνα το Executive MBA πρόγραμμά του, αποτελούμενο από 17 φοιτητές και έναν καθηγητή, τον κο Rajiv Kohli. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική για το ΟΠΑ συνεργασία, καθώς το W&M παραδοσιακά επισκέπτεται με το Executive MBA του την Κίνα.

Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν για μια εβδομάδα και για αυτούς σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκέψεων που στόχο είχε να δώσει στους φοιτητές μια εικόνα όχι μόνο των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας, αλλά και της επιχειρηματικότητάς της. Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης.

Ο Rajiv Kohli είναι Καθηγητής Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο William & Mary. Μελέτες τον έχουν κατατάξει μεταξύ των 20 κορυφαίων ερευνητών στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (MIS) παγκοσμίως. Ο Δρ Kohli κατατάσσεται ως ο κορυφαίος σε μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με την ηγεσία σκέψης στην τεχνολογία πληροφοριών υγείας (HIT). Έλαβε το διδακτορικό του στα πληροφοριακά συστήματα από το University of Maryland, Baltimore County. Ο Δρ Kohli έχει διδάξει στο MIT Sloan School of Management, στο Πανεπιστήμιο Tsinghua, στο RWTH Γερμανίας, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Πανεπιστήμιο City του Χονγκ Κονγκ, ως υπότροφος Erskine στο Πανεπιστήμιο του Canterbury, Νέα Ζηλανδία. Έχει διδάξει στο University of Notre Dame, στο Lehigh University, στο University of Maryland College Park και στο University of Maryland University College όπου του απονεμήθηκε το Βραβείο Αναγνώρισης Διδασκαλίας. Επιπλέον, για περισσότερα από 15 χρόνια, έχει συνεργαστεί ή συμβουλέψει εταιρείες όπως η IBM Global Services, SAS Corporation, United Parcel Service, Encana Oil & Gas (USA) Inc., AM General, MCI Telecommunications, Westinghouse Electronics, Wipro Corporation και Η Godrej Industries, και πολλούς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης.

Η ιστορία του William & Mary

Το William & Mary είναι το δεύτερο παλαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρύθηκε το 1693 μέσω βασιλικού καταστατικού που χορηγήθηκε επίσημα από το αγγλικό στέμμα και εδρεύει στο Williamsburg της Virginia. Γνωστό ως το «alma mater του έθνους», το W&M έχει εκπαιδεύσει εξέχοντες ηγέτες για περισσότερο από τρεις αιώνες, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των ΗΠΑ George Washington, Thomas Jefferson, James Monroe και John Tyler. Οι πιο πρόσφατοι απόφοιτοι περιλαμβάνουν την Jill Ellis '88, η οποία κέρδισε δύο Παγκόσμια Κύπελλα ως προπονήτρια της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, τη βραβευμένη ηθοποιό Glenn Close '74, τη σημερινή Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Jen Psaki '00 και τον Υπουργό Άμυνας επί προέδρων Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα, Robert M. Gates '65. Το William & Mary έχει ισχυρές συνεργασίες με εξέχοντα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο (πχ Oxford University, the Université de Montpellier, Keio University, Yonsei University, Beijing Normal University, and the National University of Singapore).

Η διεθνοποίηση του ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει θέσει τη διεθνοποίηση στην κορυφή των στρατηγικών του προτεραιοτήτων. Το Πανεπιστήμιο, με βάση την πολύ επιτυχημένη παρουσία του στο πρόγραμμα Erasmus όπου φιλοξενεί κατ’ έτος περισσότερους από 300 φοιτητές από το εξωτερικό, και τα 8 αγγλόφωνα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος πληθώρα επαφών με διεθνείς φορείς με στόχο την επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων του. Συγκεκριμένα οι επαφές αυτές αφορούν την:

• Περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς κατάταξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που διδάσκονται αγγλικά

• Καθιέρωση αγγλόφωνου προπτυχιακού τίτλου σπουδών

• Συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και την Ινδία, με στόχο την επιδίωξη εκπαιδευτικών έργων κοινού ενδιαφέροντος όπως: ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών, κοινή έρευνα, global hubs, διπλά πτυχία, θερινά σχολεία, κ.α.

• Βελτιωμένη παρουσία του Πανεπιστημίου σε διεθνές φόρουμ και μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Study in Greece