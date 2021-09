Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 85η ΔΕΘ -Πώς η επιστροφή σε μια μορφή κανονικότητας είναι εφικτή και εν μέσω πανδημίας | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Την εκτίμηση ότι η 85η ΔΕΘ, ως η πρώτη μεγάλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας στην Ευρώπη, ήταν «αναμφισβήτητα επιτυχημένη» κι έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμα ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας και της εκθεσιακής δραστηριότητας είναι εφικτή, όταν εφαρμόζονται σωστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, διατύπωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE, Τάσος Τζήκας.

Αναλυτικότερα, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της 85ης ΔΕΘ, ο κ. Τζήκας επισήμανε ότι η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo AE είναι ευχαριστημένη από το πώς εξελίχθηκε η γενική έκθεση του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11-19 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 900 άμεσους και έμμεσους εκθέτες από 15 χώρες και με τιμώμενη χώρα την Ελλάδα.

«Αφενός, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά ως προς τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα λειτούργησαν άψογα στο θέμα των ελέγχων στις εισόδους, ώστε να εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες με την επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, για να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια. Αφετέρου, η έκθεση υποδέχτηκε χιλιάδες επισκέπτες.

Μπορεί η επισκεψιμότητα να ήταν κοντά στο ένα τρίτο της συνηθισμένης για ΔΕΘ, αλλά αυτό το αναμέναμε και ήταν λογικό με βάση τις συνθήκες και το αυστηρό πλαίσιο που ίσχυε (για την είσοδο), ενώ φέτος υπήρχαν και πολλές προσκλήσεις. Το σημαντικό ήταν ότι ξεκινήσαμε ξανά. Από τις συζητήσεις μου με εκθέτες προέκυψε ότι και η αγορά περίμενε να μπούμε σε μια μορφή κανονικότητας και θεωρεί σημαντικό ότι ξεκινήσαμε, ότι πραγματοποιήθηκε η έκθεση. Η 85η ΔΕΘ, ως η πρώτη μεγάλη έκθεση στην Ευρώπη, έδωσε πανευρωπαϊκά το μήνυμα της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εκθεσιακής δραστηριότητας, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να μπούμε σε μια μορφή κανονικότητας ακόμα και εν μέσω πανδημίας, με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων», επισήμανε ο κ. Τζήκας.

Πλέον, με «πιλότο» και την 85η ΔΕΘ, η διοίκηση της εταιρείας στρέφει την προσοχή της στις κλαδικές εκθέσεις του φθινοπώρου, με πρώτο το διεθνές γεγονός καινοτομίας και τεχνολογίας BEYOND 4.0 στις 14-16 Οκτωβρίου, για το οποίο υπάρχει ήδη -σύμφωνα με τον κ.Τζήκα- «πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον». «Όλος ο κλάδος περιμένει τη "Beyond" και πιστεύει ότι πρέπει να καθιερωθεί ξανά ένα διεθνές γεγονός τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά την παύση της "Infosystem" υπήρχε κενό. Η Beyond (με τίτλο "Unlock The Future") τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITSA) και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με το συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Το βασικό θέμα της είναι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα συζητηθεί το θέμα των έξυπνων πόλεων», γνωστοποίησε ο κ.Τζήκας, διευκρινίζοντας ότι και στην έκθεση αυτή θα ισχύσουν οι περιορισμοί που ίσχυσαν στην 85η ΔΕΘ ως προς το ποιος μπορεί να εισέλθει στον εκθεσιακό χώρο.

Στο εκθεσιακό ημερολόγιο της ΔΕΘ-Helexpo AE μέχρι το τέλος του 2021 υπάρχουν ακόμα οι διεθνείς εκθέσεις «Kosmima» (23-25 Οκτωβρίου), «Philoxenia» και «Hotelia» (12-14 Νοεμβρίου), η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου (25-28/11) και η «Art Thessaloniki» (27-30/11), για τις οποίες επίσης θα ισχύσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Με βάση τα σημερινά δεδομένα για την εξέλιξη της πανδημίας, έχουμε καταλήξει στις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο πάμε για μια πολύ μεγάλη Agrotica (27-30/1)», υπογράμμισε ο κ. Τζήκας