Οικονόμου: Δεν θα επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Δεν θα γυρίσουμε πίσω, επιβάλλοντας οριζόντια μέτρα για τους εμβολιασμένους, όποια και αν είναι η επιδημιολογική κατάσταση. Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση των μέτρων που αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους, αλλά και μια μέρα μόνο μετά το θλιβερό ρεκόρ των 6.700 κρουσμάτων, ο Γιάννης Οικονόμου επιβεβαίωσε ότι η τακτική της κυβέρνησης είναι η επιχείρηση πειθούς για αύξηση των εμβολιασμών, η επιβολή μέτρων στους ανεμβολίαστους και η ενίσχυση και θωράκιση του συστήματος υγείας.

Ακόμη, απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, τονίζοντας ότι από την ανάλυση των δεδομένων των εμβολιασμών αυτή την ώρα, υπάρχει η εκτίμηση ότι η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Πρόσθεσε ότι στην υποχρεωτικότητα θα πρέπει να έχει κανείς και την ποινή, το μέτρο που θα επιβληθεί σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν ξανά οριζόντια μέτρα που θα αφορούν τους εμβολιασμένους λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω».

Εξήγησε ότι η διαφορά του τέταρτου κύματος της πανδημίας με το περσινό είναι ότι πλέον υπάρχουν πάνω από 65, εκατ. πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, κάτι που κατά τεκμήριο προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι μέτρα που εφαρμοζονται είναι στοχευμένα μέτρα, κυρίως τους ανεμβολίαστους ώστε να τους ασκηθεί μια έμμεση πίεση να εμβολιαστούν, να δυσκολέψει η πρόσβασή τους σε δραστηριότητες για να προστατευθούν οι ίδιοι, η οικογένειές τους και η κοινωνία αλλά και για να αντιληφθούν ότι η ζωή τους θα είναι ευκολότερη αν εμβολιαστούν.

Οι στόχοι των μέτρων για τους ανεμβολίαστους

«Ζούμε σε μια κατάσταση έντονης πίεσης που πιέζει το σύστημα υγείας και την κοινωνία. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι εμβολιασμένη, γεγονός που τους προστατεύει από τη βαριά νόσηση και δυστυχώς έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό που επιμένει να μην εμβολιάζεται.

Ο στόχος μας είναι να το κάνουμε ότι μπορούμε για να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Συνεχίζεται η προσπάθεια να τους πείσουμε, θα επικοινωνήσουμε τα οφέλη του εμβολιασμού σε έναν έναν με κάθε πρόσφορο τρόπο για να πείσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Η τρίτη δόση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να πείσουμε έστω και έναν για να εμβολιαστεί.

Υπάρχει η εξής φιλοσοφία. Βάζουμε στοχευμένα μέτρα και ασκούμε μια έμμεση πίεση στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Δυσκολεύουν δραστηριότητες για να προστατευτούν οι ίδιοι, η οικογένειά τους και το κοινωνικό σύνολο και να πιεστούν να πάνε για να εμβολιαστούν. Γιατί η αλήθεια είναι δυσκολεύει η καθημερινότητα για τους ίδιους και απαιτείται και κάποιο κόστος για τα τεστ.

Το τεστ είναι μια υποχρέωση από τη στιγμή που αρνούνται να αξιοποιήσουν το δώρο της επιστήμης. Πρέπει να είναι σίγουροι και οι ίδιοι και ο περίγυρός τους ότι δεν νοσούν και δεν μεταδίδουν».

Οικονόμου: Δεν θα ληφθούν μέτρα οριζόντια

Στην ερώτηση αν θα συνεχίσουν έτσι, στο ίδιο μοτίβο μέτρων όσο και να αυξηθούν τα κρούσματα, η απάντηση του κ. Οικονόμου ήταν θετική. «Οσο είναι δυναμική η εξέλιξη θα δούμε τι γίνεται. Σε οριζόντια μέτρα δεν θα πάμε ό,τι μέτρα θα πάρουμε θα θα αφορούν τους ανεμβολίαστους.

Είπαμε στην κοινωνία εμβολιαστείτε για να πάρετε τις ζωές σας πίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω από αυτό».

Στην ερώτηση αν αυτό θα ισχύει για όποια επιδημιολογική κατάσταση, ο κ. Οικονόμου απάντησε: «Το κρίσιμο είναι να κινηθούμε σε αυτούς τους τρεις άξονες και να θωρακιστεί το σύστημα υγείας. Για αυτό και οι ενέργειες που κάνουμε, πέρα από τον εμβολιασμό, είναι η θωράκιση του συστήματος υγείας».

Αναφέρθηκε στις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για νοσηλεία covid αλλά και non covid περιστατικών, στην τροπολογία για ην είσοδο ιδιωτών γιατρών στις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επίταξη γιατρών.

«Αν χρειαστεί θα πάμε σε επίταξη γιατρών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την εξάντληση του ιατρικού προσωπικού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κοινωνία όλη τους χρωστά ευγνωμοσύννη και η πολιτεία και συμβολικά και ουσιαστικά στάθηκε και θα σταθεί ξανά στο πλευρό τους.

Απαντώντας στις ανησυχίες των επαγγελματιών του λιανεμπορίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 72% των ενηλίκων που αποτελούν το αγοραστικό τους κοινό είναι εμβολιασμένο και συνεπώς εκτός αυτού του πλαισίου των μέτρων.

