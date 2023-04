Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Αρχίζει την Τετάρτη παρουσία Μητσοτάκη, Τσίπρα -Οι ομιλητές, πώς το παρακολουθούμε - iefimerida.gr

Με συμμετέχοντες 980 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 26 Απριλίου στις 12:30 οι εργασίες του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «Paradigm Shifts», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 29 Απριλίου.

Η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την Αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται το Φόρουμ των Δελφών, θα ανοίξει με την ομιλία της τις εργασίες του Φόρουμ.

Μητσοτάκης, Τσίπρας και 980 προσωπικότητες στο Φόρουμ των Δελφών

Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, o Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώην πρωθυπουργός, ενώ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 980 ομιλητές από 70 χώρες, μεταξύ των οποίων o πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας Karl Nehammer, o Πρόεδρος της Βουλγαρίας Rumen Radev, ο Πρόεδρος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης Milorad Dodik, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Albin Kurti, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ Soltan bin Saad Al-Muraikhi και της Ελλάδος Νίκος Δένδιας, o Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Mehmet Kemal Bozay.

Κάποια από τα κορυφαία ονόματα που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους συγκαταλέγονται ο Christian Wulff, Πρόεδρος Γερμανίας (2010-2012), ο Mathias Cormann, Γενικός Γραμματέας του Ο.Ο.Σ.Α., Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ivailo Izvorski, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Ασία, η Viviane Reding, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Catherine Ashton, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Στρατηγός David H. Petraeus, Πρόεδρος, KKR Global Institute, Gene Frieda, Executive Vice President & Global Strategist, Pimco, Ian Lesser, Αντιπρόεδρος του German Marshall Fund of the US, o Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Jürgen Rigkterink, Zhiqin Shi, Εκτελεστικός Διευθυντής του εμβληματικού Belt & Road initiative της Κίνας, του σύγχρονου «Δρόμου του Μεταξιού», Abdulaziz Sager, Πρόεδρος του Gulf Research Centre που εδρεύει στη Σαουδική Αραβία, η Ebtesam Al Ketbi, Πρόεδρος του Emirates Policy Center (EPC), Ditte Juul Jørgensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Samantha Gross, Διευθύντρια του Energy Security and Climate Initiative του Ινστιτούτου Brookings, ο οικονομολόγος Nouriel Roubini, γνωστός για τις δυσοίωνες προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και πλήθος Υπουργών Εξωτερικών κρατών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και ερευνητών των μεγαλύτερων think tanks παγκοσμίως.

To πρόγραμμα του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα μεταδίδεται ζωντανά σε έξι ταυτόχρονα live streams και είναι δομημένο σε πέντε θεματικούς πυλώνες:

Μεταβαλλόμενη Γεωπολιτική σκακιέρα

Κλίμα και περιβάλλον

Βιώσιμη Οικονομία & Χρηματοδότηση

Κοινωνική ενσωμάτωση

Τεχνολογική πρόοδος

Το πρόγραμμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών διαμορφώνεται σε συνεργασία με σημαντικές δεξαμενές σκέψης και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως Brookings Institution, Rand Corporation, Atlantic Council, Chatham House, Royal United Services Institute (RUSI), Centre for European Policy Studies (CEPS), Ίδρυμα Konrad Adenauer, European Forum Alpbach, Bled Strategic Forum, GLOBSEC, Institute for National Security Studies, Institute for International Political Studies, The European House - Ambrosetti, New Strategy Center, The Brenthurst Foundation, The Graduate Institute of Geneva, Wilfried Martens Centre for European Studies, Warsaw Security Forum, Tony Blair Foundation, LSE London School of Economics- Hellenic Observatory, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Hanna Seidel, MARTINS CENTRE, ONASSIS FOUNDATION διαΝΕΟσις, DEREE, Υπερταμείο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, , ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, COMPETE GREECE, ON ETERON, INSTITUTE GLOBAL, LASKARIDES, ΣΦΕΕ.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 4ήμερο Φόρουμ Απριλίου, καθώς και τις 980 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες - επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

