Οι μαθητές νικητές των βραβείων διαγωνισμού ζωγραφικής 2019

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής 2018-2019 από το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».

Ο διαγωνισμός που διοργανώθηκε για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας.ήταν φέτος αφιερωμένος στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη συμπλήρωση 70 ετών από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που γιορτάστηκε το 2018 σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καλωσορίζοντας μαθητές, γονείς και δασκάλους η Πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος, Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη τους ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή τους και τόνισε την μεγάλη αξία που έχει η γνωριμία των παιδιών με τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην καρδιά της δράσης του Ιδρύματός μας μέσα από την πολύχρονη δραστηριότητά του. Και η γνωριμία των παιδιών με αυτά, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα καθώς τα παιδιά αποτελούν την ελπίδα της ανθρωπότητας και τους βασικούς πρωταγωνιστές σε ένα μέλλον ειρήνης, κατανόησης, αλληλεγγύης και αγάπης. Δεχτήκαμε και φέτος εκατοντάδες πανέμορφα έργα από κάθε γωνιά της Ελλάδος! Μικρά αριστουργήματα που εκφράζουν το ταλέντο των παιδιών και την εξαιρετική καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Για εμάς όλοι οι μαθητές είναι νικητές, γιατί η προσπάθεια, η συμμετοχή, η χαρά της δημιουργίας και ο χρόνος που αφιέρωσαν μετρά πάνω από όλα», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Βαρδινογιάννη πρόεδρος του ιδρύματος Ελπίδα.

Παράλληλα, η κυρία Βαρδινογιάννη ανακοίνωσε και τον επόμενο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την σχολική χρονιά 2019-2020 που θα είναι αφιερωμένος στην τραγική καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων. Το θέμα θα είναι «Οι Λαοί και τα Μνημεία τους» προκειμένου μέσα από τον διαγωνισμό η νέα γενιά να ευαισθητοποιηθεί σχετικά την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Αμέσως μετά, η ταλαντούχα ζωγράφος, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, κυρία Shanna Ingram Papademos, η διακεκριμένη ιστορικός τέχνης-τεχνοκριτικός Δρ Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν αλλά και η Υπεύθυνη της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας κυρία Αικατερίνη Λέγγου μίλησαν στα παιδιά για την αξία της τέχνης, συγχαίροντας τους για την αξιόλογη προσπάθειά τους. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Διευθυντής του Εικαστικού Προγράμματος του «Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη» κύριος Τάκης Μαυρωτάς, ο οποίος προλόγισε την κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, την διεθνώς καταξιωμένη γλύπτρια κυρία Βάνα Ξένου.

Τάκης Μαυρωτάς, Βάνα Ξένου, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν, Shanna Ingram Παπαδήμου, Αικατερίνη Λέγγου

Στην ομιλία της η κυρία Ξένου μίλησε στα παιδιά για την τέχνη και στάθηκε ιδιαίτερα στην δύναμη που έχουν τα έργα που φιλοτεχνούν τα παιδιά. «Ακόμα μια φορά είδα ότι μπορούμε να διδαχθούμε από το παιδί το νέο! Αυτό που με δύναμη ενώνει το παρελθόν και το μέλλον, που προέρχεται από τις βαθιές πηγές της δημιουργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ξένου.

Ακολούθησε η Απονομή των Βραβείων στα παιδιά των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή. Στην κατηγορία Α’ και Β’ Δημοτικού βραβεύθηκαν οι: Θάνια Γίτσα (Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη), Σωκράτης Μπαφίτης (Κολλέγιο Ρόδου), Ιωάννα Σίσκα (Δημοτικό Σχολείο Λουτρού Αμφιλοχίας), στην κατηγορία Γ’ και Δ’ Δημοτικού οι: Ευφροσύνη Βεργίτση (International School of Athens), Κυριακή Μοσχοβάκη (1ο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης) , Μαρία Καρατάσου (23o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης), στην κατηγορία Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού οι : Παρασκευή Σιαμπάνη (4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς), Manya Δαούλα (International School of Athens) καθώς και το ομαδικό έργο των μαθητών: Elena Abueid, Maria Bouzaranidis, Rodion Kyronen, Ross Uriel (International School of Athens). Όλα τα έργα που διακρίθηκαν κόσμησαν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», ενώ οι νικητές έλαβαν ως δώρο συλλεκτικό χαρακτικό έργο, προσφορά της γλύπτριας Βάνας Ξένου.

Οι απονομές της κατηγορίας Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Αναμνηστικά Διπλώματα απονεμήθηκαν σε 35 ακόμα μαθητές των οποίων τα έργα έφτασαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι η απονομή των Αναμνηστικών Διπλωμάτων πραγματοποιήθηκε από την κυρία Βαρδινογιάννη και τον νικητή του πρώτου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής, Θανάση Σωτηρόπουλο.