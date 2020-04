Οι ημέρες καραντίνας στο Κρανίδι: Η ζωή στην αποκλεισμένη δομή -Οι σκηνές του στρατού και τα αυστηρά μέτρα [εικόνες]

Σε καραντίνα βρίσκεται από χθες το Κρανίδι μετά τα 150 κρούσματα κορωνοϊού σε δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Στο σημείο πλέον βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες επί 24ώρου βάσεως θα ελέγχουν την τήρηση των περιοριστικών μέτρων της καραντίνας.

Η δομή μεταναστών στο Κρανίδι βρίσκεται σε καραντίνα από τη Μ. Πέμπτη, αλλά πλέον τέθηκε όλος ο δήμος Ερμιονίδας σε μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας. Τα περιοριστικά μέτρα που είναι σε ισχύ προβλέπουν την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί της επόμενης μέρας, ενώ αναστέλλεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετακίνησης για τις περιπτώσεις Β4, Β5 και Β6, όπως επίσης και η λειτουργία λαϊκών και κάθε είδους υπαίθριου εμπορίου στην περιοχή.

Βίντεο που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακορείο Ειδήσεων δείχνει τους μετανάστες στο Κρανίδι να τρέχουν να λάβουν τις προμήθειές τους στη δομή φιλοξενίας.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV