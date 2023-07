ΟΑΣΑ: Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες ενημέρωσης επιβατών σε αεροδρόμιο, Σύνταγμα και Πειραιά - iefimerida.gr

Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες ενημέρωσης του επιβατικού κοινού για το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών στις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών της πρωτεύουσας, με την πλήρη λειτουργία σύγχρονου Info Kiosk στον χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη δημιουργία νέου γραφείου εξυπηρέτησης στον σταθμό του Μετρό, στο λιμάνι του Πειραιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών στο Σύνταγμα, τον πιο κεντρικό σταθμό του δικτύου, ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο επιβατικό κοινό με νέο διευρυμένο ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 20:00 και Σάββατο 08:00 - 16:00.

Η Πληροφοριακή Μονάδα του Οργανισμού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που εγκαινιάστηκε πέρυσι τον Αύγουστο, με στόχο την ενημέρωση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών για τα δρομολόγια των ΜΜΜ, εποπτείας του ΟΑΣΑ, στελεχώθηκε με επιπλέον προσωπικό, διευρύνοντας τις ώρες λειτουργίας της, από τις 08.00 έως τις 18.00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ενώ εξοπλίστηκε με ψηφιακές οθόνες για την προβολή ενημερωτικού βίντεο σε ελληνικά και αγγλικά.

Η ενημέρωση των επισκεπτών εστιάζεται στα οφέλη της χρήσης του συγκοινωνιακού δικτύου στον άξονα ΔΑΑ - κέντρο Αθήνα (γραμμή 3 του Μετρό και λεωφορειακές γραμμές Αεροδρομίου Χ95, Χ96, Χ93, Χ97), με τα κατάλληλα πακέτα διαδρόμων, μέσω της φιλοσοφίας "what's best for you".

Στην Πληροφοριακή Μονάδα των Συγκοινωνιών Αθηνών στον ΔΑΑ, διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τη συγκοινωνιακή διασύνδεση των ΜΜΜ με τα σημεία ενδιαφέροντος στην πρωτεύουσα, με σκοπό τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην Αθήνα.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών στο Μετρό του Πειραιά

Νέο γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών απέκτησε ο σταθμός του Μετρό στον Πειραιά, προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό για τις δυνατότητες μετακίνησης προς το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με τη γραμμή 3. Το νέο σημείο εξυπηρέτησης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως και 22:00.

Τα σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών αποσκοπούν στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, αλλά και των υπηρεσιών μετακίνησης τους με ΜΜΜ, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τον κρίσιμο ρόλο του Οργανισμού στο τουριστικό προφίλ της πόλης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος δήλωσε: «Οι Συγκοινωνίες Αθηνών προσβλέπουν στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών τους, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της ενημέρωσης του επιβατικού κοινού.

Η αναβάθμιση του σύγχρονου Info Kiosk στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η δημιουργία νέου γραφείου εξυπηρέτησης επιβατών στον Πειραιά, αλλά και η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος εξυπηρέτησης στον σταθμό του Συντάγματος, εντάσσονται στις νέες δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχομένων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

Η συνολική αύξηση των επικυρώσεων / επιβιβάσεων, τόσο στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ. , όσο και της ΟΣΥ, που πλέον προσεγγίζει τα προ πανδημίας επίπεδα, αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

