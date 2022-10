O Έλληνας Explorer του National Geographic: Πώς ο Θ.Αναγνωστόπουλος βρέθηκε να ταξιδεύει στον Ειρηνικό με τον «Nautilus» - iefimerida.gr

Ως εμπειρία ζωής και ύψιστη τιμή περιγράφει ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, ο Έλληνας Explorer του National Geographic, τη συμμετοχή του σε μια πραγματικά εντυπωσιακή αποστολή του σύγχρονου εξερευνητικού πλοίου «Nautilus» στον Ειρηνικό Ωκεανό.



Στις αρχές Οκτωβρίου, διακεκριμένοι επιστήμονες, υπό την καθοδήγηση του γηραιού Dr. Bob Ballard, του ανθρώπου- «μύθου» που ανακάλυψε τον Τιτανικό, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα πρότζεκτ, με τίτλο: «Από την Ακτή στην Άβυσσο: Εξερευνώντας τις κοινότητες των καρχαριών και τη ρύπανση από μικροπλαστικά στα κύρια νησιά της Χαβάης» («From Shore to the Abyss: Exploration of Shark Communities and Microplastic Pollution in the Main Hawaiian Islands").



Ο μοναδικός Έλληνας στον … «Ναυτίλο»



Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Co-founder & General Manager του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SciCo (Science Communication – Επιστήμη Επικοινωνία), που το Explores Club της Νέας Υόρκης συμπεριέλαβε στη λίστα με τα «50 άτομα που αλλάζουν τον κόσμο» για το 2022, ήταν ο μοναδικός Έλληνας που επιλέχθηκε να συμμετέχει στην αποστολή του National Geographic, με στόχο τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα με το υδάτινο περιβάλλον.



«Το όλο πρότζεκτ έχει πολλαπλά ερευνητικά ζητούμενα. Συμμετείχα στην ομάδα των Εξερευνητών του National Geographic που επικεντρώθηκε στο πρόβλημα των μικροπλαστικών και στη δημιουργία ενός χάρτη της ρύπανσης που εντοπίζεται στα επιφανειακά ύδατα και τον αέρα. Τα ευρήματα θα αναλυθούν, θα κατηγοριοποιηθούν τα μικροπλαστικά ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους (πχ πλαστικές σακούλες, δίχτυα αλιείας, ίνες από συνθετικά υφάσματα κτλ) και θ’ ακολουθήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιφέρουν μόλυνση από μικροπλαστικά, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις», εξηγεί στο iefimerida.gr ο Έλληνας επιστήμονας.



Συστράτευση με κορυφαίους επιστήμονες για τη σωτηρία του πλανήτη



Το 2008, ο Dr. Ballard ίδρυσε το Ocean Exploration Trust (OET) και απέκτησε το εξερευνητικό πλοίο Nautilus, το οποίο συνεχίζει να εξερευνά τους ωκεανούς του κόσμου μέχρι σήμερα αναζητώντας νέες ανακαλύψεις στους τομείς της γεωλογίας, της βιολογίας, της ναυτιλιακής ιστορίας, της αρχαιολογίας και της χημείας, δίνοντας παράλληλα νέα διάσταση στην έννοια της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των αποστολών του Nautilus, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί αλλά και το παγκόσμιο κοινό έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια εμπειρία εξ’ αποστάσεως εξερεύνησης μέσω live μετάδοσης από το πλοίο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε σχολεία να αλληλεπιδράσουν με τους Εξερευνητές που βρίσκονται στο πλοίο, μέσω προγραμματισμένων zoom calls στοχεύοντας έτσι στην ανάδειξη του STEM στη νέα γενιά.



«Ο Dr. Ballard είναι ένας διακεκριμένος εξερευνητής ωκεανογράφος, ο οποίος έχει κάνει μια εκτενή καταγραφή όλων των ωκεανών και των βυθών του πλανήτη και έχει βρει μια σειρά από ναυάγια, συμπεριλαμβανομένου του Τιτανικού και του Βίσμαρκ. Είναι μία ιδιάζουσα και σημαντική φυσιογνωμία στον χώρο της θαλάσσιας εξερεύνησης που ήταν μαζί μας στο πλοίο. Ως εκ τούτου ήταν για μένα μια μεγάλη τιμή σε προσωπικό επίπεδο να είμαι ανάμεσα σε τόσο σπουδαίες προσωπικότητες», αναφέρει ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, ο οποίος στην αποστολή ασχολήθηκε με το κομμάτι της επικοινωνίας της επιστήμης και της διάχυσης στην κοινωνία.



Επόμενο βήμα: Από την «Κοινωνία των Πολιτών» στην … «Επιστήμη των Πολιτών»



Στο πλαίσιο αυτό, ενόσω βρισκόταν στον «Ναυτίλο» έκανε τηλεδιασκέψεις με σχολεία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. «Συνέδεσα τους μαθητές τόσο με το πνεύμα των Εξερευνητών όσο και με το ζήτημα των μικροπλαστικών. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 550 σχολεία, δηλαδή περίπου 30.000 μαθητές παρακολούθησαν ζωντανά. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα να είσαι στον Ειρηνικό Ωκεανό και να έχεις τα παιδιά από την άλλη να ακούν και να ρωτούν», σημειώνει ο Έλληνας επιστήμονας και αποκαλύπτει ότι το όραμα όλων είναι να αναπτυχθεί ένα πρότζεκτ της «Επιστήμης των Πολιτών» (“Citizens Science”). «Με βάση τα ευρήματα του Ναυτίλου, θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και τοπικά να καταγράφουν και να αντιλαμβάνονται σε τι ποσοστό είναι η ρύπανση των υδάτων και από που προέρχεται. Με στόχο να υπάρξουν δράσεις και λύσεις».



Ποιος είναι ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος



Σημειώνεται ότι ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος είναι Science engager, κοινωνικός επιχειρηματίας και public speaker. Σπούδασε Βιολογία και έχει διδακτορικό στη Γενετική από το Kings College London. Είναι Πρόεδρος και συνιδρυτής της Κοινωνικής Επιχείρησης SciCo, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της επιστήμης μέσω καινοτόμων τρόπων στο ευρύ κοινό, ενώ έχει διεθνή δράση. Είναι, επίσης, ιδρυτής της εταιρίας Theta Communications, που εξειδικεύεται στη βιωματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Συνιδρυτής των Athens, Thessaloniki, Patras, Thessaly και Mediterranean Science Festivals, του Mind the Lab, του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος School Lab, του εκπαιδευτικού προγράμματος STEMpowering Youth και της ΜΚΟ Green Project.



Το 2012 εκπαιδεύτηκε από τον τέως Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore για θέματα κλιματικής αλλαγής και είναι πρεσβευτής του για το Climate Reality Project. Από το 2013 έως το 2017 ήταν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υποτρόφων Ωνάση. Είναι ο πρώτος Έλληνας Fellow της Ashoka και το 2017 του απονεμήθηκε το British Council UK Alumni Social Impact Award. Από το 2021 ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των εξερευνητών του National Geographic. Επίσης, το Explores Club της Νέας Υόρκης τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τα «50 άτομα που αλλάζουν τον κόσμο» για το 2022. Ο Θοδωρής έχει ταξιδέψει σε 92 χώρες σε έξι ηπείρους.

