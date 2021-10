Ο Νίκολας Χρηστάκης αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ -«Σπάνιος, πολυμαθής ακαδημαϊκός» [βίντεο] | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος και ιατρός κ. Νίκολας Χρηστάκης, καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρώπινης Φύσης στο Πανεπιστήμιο Yale στις ΗΠΑ.

Κατά την προσφώνησή του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.Α. Δημόπουλος, αναφέρθηκε στην πορεία και το έργο του καθηγητή Χρηστάκη.

«Το έργο του», τόνισε, «έχει μεγάλο εύρος και επικεντρώνεται στην επιστήμη των δικτύων και τη βιοεπιστήμη, ενώ περιλαμβάνει επίσης την εξελικτική βιολογία, την κοινωνιοβιολογία, τη γενετική της συμπεριφοράς, την επιδημιολογία, τη δημογραφία και την κοινωνιολογία. Σημαντικό μέρος του έργου του έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πολλά πεδία της οικονομικής επιστήμης, είτε πρόκειται για συμπεριφορική και πειραματική οικονομική, εξελικτική οικονομική των θεσμών και νόρμες συμπεριφοράς, είτε για οικονομικά των κοινωνικών δικτύων, οικονομικά της υγείας και οικονομική ιστορία.

»Ο καθηγητής Χρηστάκης δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρωτοπορία των ερευνητών και διανοητών, είναι δε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, που σε κερδίζει με την απλότητά του, με το βλέμμα του και την οπτική του, γενικότερα. Με μεγάλη και εξαιρετική, λοιπόν, τιμή και χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον καθηγητή κ. Νίκολας Χρηστάκη ως Επίλεκτο Μέλος, ως Επίτιμο Διδάκτορα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και τον τιμούμε για το έργο του στην Επιστήμη και την Κοινωνία γενικότερα».

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θαν. Δημόπουλος προσφωνεί τον Νίκολας Χρηστάκη

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον καθηγητή Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «ο Νίκολας Χρηστάκης είναι ένας σπάνιος, πολυμαθής ακαδημαϊκός, με επιστημονικό υπόβαθρο και σταδιοδρομία. Οι επιστήμονες συνήθως επικεντρώνονται σε ένα μικρό κομμάτι του επιστημονικού τους πεδίου. Οι εξελιξιακές επιστήμες είναι από τη φύση τους διεπιστημονικές και ο Χρηστάκης καταφέρνει να συνδυάσει με εντυπωσιακό τρόπο την έρευνα από πολλές επιστήμες, όπως κοινωνιολογία, βιολογία, γενετική, ανθρωπολογία, οικονομική και ψυχολογία. Ο Χρηστάκης είναι πανεπιστήμονας και γιατρός που είναι γνωστός για την έρευνά του στα κοινωνικά δίκτυα και στους κοινωνικοοικονομικούς, βιολογικούς και εξελικτικούς παράγοντες της συμπεριφοράς, της υγείας και της μακροζωίας. Έχει επίσης τη διάθεση και ικανότητα να μοιράζεται τις γνώσεις του με το ευρύτερο κοινό. Τα βιβλία του είναι πάντα ευανάγνωστα και συναρπαστικά».

Ο καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ανδρέας Παπανδρέου

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή Στυλιανό Κώτσιο, και η περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής από τον κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία του τιμώμενου καθηγητή Νίκολας Χρηστάκη με τίτλο «The Evolutionary Origins of Social Order - in Good Times and Bad Times”.