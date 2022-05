Νέα Υόρκη: Στις 5 Ιουνίου η ελληνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο - Με τη συμμετοχή των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς - iefimerida.gr

Με κάθε λαμπρότητα και με τη συμμετοχή των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση στη Νέα Υόρκη, στις 5 Ιουνίου.

Την περσινή χρονιά και εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού η παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση δεν διεξήχθη, όμως φέτος και πάλι η φημισμένη 5η Λεωφόρος θα έχει χρώμα... ελληνικό.

Μάλιστα, έπειτα από συνομιλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή των Ευζώνων στην παρέλαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Παρέλασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης:

«Η Επιτροπή Παρέλασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης με χαρά ανακοινώνει ότι επιβεβαιώθηκε από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας η έλευση του αγήματος Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα λαμπρύνουν με την παρουσία της την εθνική μας Παρέλαση στην 5η Λεωφόρο, την Κυριακή 5 Ιουνίου ε.ε.

Η Επιτροπή Παρέλασης εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρο για την παρέμβασή του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και για την δέσμευσή του να αναλάβει η Ιερά Αρχιεπισκοπή όλες τις δαπάνες των ευζώνων.

Ευχαριστούμε επίσης και άλλους επιφανείς Ελληνοαμερικανούς για την αποτελεσματική παρέμβασή τους στον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Οι εύζωνες, (18 στρατιώτες και 4 αξιωματικοί), προγραμματίζεται να αφιχθούν την Πέμπτη, 2 Ιουνίου και να αναχωρήσουν το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουνίου.

Η Επιτροπή Παρέλασης επίσης ανακοινώνει ότι οι τελετάρχες της φετινής παρέλασης θα είναι:

1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος, εις αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία συμπληρώνει φέτος εκατό χρόνια από την ίδρυσή της το 1922.

2. Το Ελληνικό Συμβούλιο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών (Hellenic Caucus of the US Congress) και οι συμπρόεδροί του, Κάρολιν Μαλόνι και Γκας Μπιλιράκης.

3. Η ελληνοαμερικανίδα ομοσπονδιακή βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη.

4. Η Χρυσή Ολυμπιονίκης, κ. Φανή Χαλκιά

Επιπροσθέτως, Επίτιμοι Τελετάρχες της φετινής παρέλασης αποφασίστηκε να είναι:

1. Η μεγάλη ελληνοαμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ και ο ύπατος πρόεδρός της κ. Δημήτρης Κόκοτας. Σημειώνεται ότι η ΑΧΕΠΑ εορτάζει φέτος εκατό χρόνια δημιουργικής ζωής και δράσης.

2. Οι κυπριακές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών: Ομοσπονδία ΚυπροΑμερικανικών Οργανώσεων, η Διεθνής Επιτροπή Δικαιοσύνης για την Κύπρο (ΠΣΕΚΑ) και ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Αμερικής και οι Πρόεδροί τους κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού και κ. Φίλιπ Κρίστοφερ.

3. ΟΙ Χιακές οργανώσεις των ΗΠΑ εις ένδειξη τιμής για τα 200 χρόνια από την Καταστροφή της Χίου το 1822: Χιακή Ομοσπονδία, Πανγχιακός Σύνδεσμος «Κοραής» και τα Ηνωμένα Χιακά Σωματεία Αμερικής, καθώς και οι πρόεδροί τους κ. Ιωάννης Κοντολιός, κ. Παναγιώτης Γεραζούνης και κ. Δημήτρης Κοντολιός.

4. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης κ. Ιωάννης Μελισσανίδης. Η Επιτροπή Παρέλασης καλεί όλους (συλλόγους, οργανώσεις, Κοινότητες και άτομα) να δώσουν το παρών τόσο στις δύο τελευταίες πανομογενειακές συγκεντρώσεις την Πέμπτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 2 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ. στο Σταθάκειο Κέντρο όσο και στις παράλληλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι:

• Έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green, στο Μανχάταν, παρουσία του αγήματος των Ευζώνων, την Παρασκευή 3 Ιουνίου, στις 12:00 το μεσημέρι

• Έπαρση της ελληνικής σημαίας και της αμερικανικής σημαίας στην πλατεία Αθηνών, στην Αστόρια, το Σάββατο 4 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι παρουσία Ευζώνων. Την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα κάνει η Φιλαρμονική της Ελληνικής Αεροπορίας.

• Επίσημο Δείπνο προς τιμήν των τελεταρχών και των επιτίμων τελεταρχών το Σάββατο 4 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Νέας Υόρκης.