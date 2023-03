Νέα σειρά δράσεων από τη Mastercard για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών - iefimerida.gr

Η Mastercard, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της στη γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό τομέα, ανακοινώνει την έναρξη μιας σειράς ποικίλων πρωτοβουλιών για το 2023, που απευθύνονται σε ακόμα περισσότερες γυναίκες και νεαρά κορίτσια.

Φέτος, η Mastercard εμπλουτίζει τις δράσεις της και υποστηρίζει τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, από νεαρές γυναίκες στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, μέχρι καταξιωμένες επαγγελματίες και γυναίκες επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους πόρους και εργαλεία για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να χτίσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Παράλληλα, οι δράσεις της Mastercard απευθύνονται και σε νεαρά κορίτσια ηλικίας 8-12 ετών, με σκοπό να αποκτήσουν γερές βάσεις και να βάλουν ισχυρά θεμέλια για το μέλλον τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δράσεών της, η Mastercard επενδύει στην εκπαίδευση των γυναικών με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως βασική τους μέριμνα την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχουσών και ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business» σε συνεργασία με το Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από μια σειρά online μαθημάτων, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις συμμετέχουσες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το “Master your Own Business”, απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες μεσαίου και ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου και δίνει την ευκαιρία σε 20 από αυτές να διεκδικήσουν δίμηνες υποτροφίες με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν ως επαγγελματίες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των online μαθημάτων εδώ, καθώς και να κάνετε την εγγραφή σας έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά, το επιτυχημένο Live A Legacy Mentoring Program δίνει την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν εξάμηνες υποτροφίες mentoring, μέσα από το δίκτυο μεντόρων του Women On Top με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Μάιο του 2023, και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα Live a Legacy έως τις 9 Απριλίου 2023.