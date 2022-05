ΕΛ.ΑΣ.: Αυτά είναι τα νέα περιπολικά που θα δούμε στους δρόμους του Πειραιά [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στη δράση «Be Secure Feel Secure», παρουσιάστηκαν τα νέα περιπολικά που θα επιχειρούν στον Πειραιά.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ανοικτή ημερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στη δράση «A Holistic Urban Security Governance Framework for Monitoring, Assessing and Forecasting the Efficiency, Sustainability and Resilience of Piraeus (Be Secure Feel Secure)».

