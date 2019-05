Νέα διεθνής διάκριση για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το US News ανακοίνωσε για το 2019 την κατάταξη των 600 καλύτερων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στον τομέα των Μηχανικών για το έτος 2019 (US News Education 2019 – Best Global Universities for Engineering) και το ΕΜΠ, του οποίου όλες οι Σχολές συμπεριλαμβάνονται στον τομέα των Μηχανικών, κατατάσσεται για το 2019 στην 119η θέση παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη κατατάσσεται στην 36η θέση. Παράλληλα, στην Ελλάδα καταλαμβάνει την 1η θέση. Σημειώνεται, ότι πριν από μερικούς μήνες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με τις καλύτερες επιδόσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Ανάμεσα σ' αυτά ήταν και τρία ελληνικά.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ήταν τα ελληνικά ιδρύματα που έφτασαν ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη, για το πρώτο εξάμηνο του 2019.