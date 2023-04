Νέα ανταγωνιστικά προγράμματα από την Protergia & την WATT+VOLT - iefimerida.gr

H Protergia, με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες , εξελίσσει σταθερά τις υπηρεσίες της και τις διαμορφώνει στη βάση των διαφορετικών ενεργειακών αναγκών, αλλά και των νέων συνθηκών της αγοράς.

Έτσι και τον Μάιο, με συνέπεια, δημιουργεί λύσεις και υπηρεσίες για τον καθένα ξεχωριστά, με ανταγωνιστικά προγράμματα που είναι πρακτικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σήμερα. Πάντα ένα βήμα μπροστά και με στόχο την εξέλιξή της σε πάροχο πρότυπο για το μέλλον, λειτουργεί ήδη σε κοινό βηματισμό με τη WATT+ VOLT, νέο μέλος της MYTILINEOS, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας προϊόντα κι υπηρεσίες που τις καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο.

Protergia MVP Reward: Έχοντας ανακοινώσει για ακόμα ένα μήνα μια από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές ανά κιλοβατώρα στην αγορά (μόνο 0,1398€/kWh μετά την έκπτωση συνέπειας, χωρίς να αφαιρείται από αυτό το ποσό η κρατική επιδότηση ΤΕΜ που μειώνει περαιτέρω την τιμή), το MVP Reward αποτελεί μια σταθερή, ασφαλή και οικονομική επιλογή για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η έκπτωση συνέπειας αποτελεί το διαφοροποιό στοιχείο για το πρόγραμμα καθώς μετά την εφαρμογή της η τελική τιμή διαμορφώνεται πολύ ανταγωνιστική κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Protergia MVP plus: Στην οικογένεια των προγραμμάτων MVP, βρίσκεται και το πρόγραμμα MVP plus. Με σταθερή επιστροφή συνέπειας 100€ κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αποτελεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται και αυτό χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, χωρίς πρόσθετες συνδρομές και χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής (ακόμα και μετά το διάστημα αναστολής της).

Protergia Energy Save: Ένα ακόμα καινοτόμο προϊόν είναι και το Protergia Energy Save που για κάθε kWh που εξοικονομείται από τον πελάτη συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η Protergia μηδενίζει την ανταγωνιστική χρέωση σε άλλη μία kWh, επιβραβεύοντας εμπράκτως εκτός από την οικονομία και τη ενσυνείδητη οικιακή κατανάλωση ενέργειας.

Protergia Value και WATT+VOLT Value: Είναι το νέο προϊόν που προσφέρουν τα δύο brands από κοινού, σε ένα πρώτο κοινό βηματισμό που προοιωνίζει την επόμενη ημέρα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται οι ανάγκες των καταναλωτών. Το νέο πρόγραμμα Value αποτελεί μια best value for money επιλογή, καθώς προσφέρει μοναδική αξία στους Οικιακούς Πελάτες, με Ενιαία Χαμηλή Τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης και χωρίς άλλες δεσμεύσεις. Η διάθεσή του ξεκίνησε τον Απρίλιο και τον Μάιο διατίθεται με ακόμα πιο ανταγωνιστική τιμή 0,1396€/kWh, 3€ πάγιο και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση (από αυτή την τιμή αναμένεται να αφαιρεθεί επιπλέον και η κρατική επιδότηση ΤΕΜ που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες).

WATT+VOLT zerO+: Συνεχίζοντας την παράδοση της ξεκάθαρης τιμολόγησης στο ηλεκτρικό ρεύμα, η WATT+VOLT διαθέτει κι αυτόν το μήνα το zerO+ με τιμή 0,209€/kWh για την ενέργεια του σπιτιού και της επιχείρησης χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Η απλότητα του εν λόγω προγράμματος το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς είναι η τιμή/kWh που ανακοινώνεται κάθε μήνα. Διαθέτει μηδενικά πάγια, μηδενική ρήτρα αναπροσαρμογής και πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia παρέχουν δωρεάν την υπηρεσία myprotergia, ενώ της WATT+VOLT την υπηρεσία mywatt, για τον απόλυτο έλεγχο της κατανάλωσής.

Τα προγράμματα συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις και μπορείτε να τα αποκτήσετε άμεσα, χωρίς δέσμευση παραμονής, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και το σημαντικότερο χωρίς εγγύηση, με την προϋπόθεση εξόφλησης μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Τέλος, χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι όλα τα παραπάνω προγράμματα συνδυάζονται με τα ανταγωνιστικά προγράμματα Φυσικού Αερίου από την Protergia και την WATT+VOLT. Μπείτε στις σελίδες protergia.gr και watt-volt.gr και μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.