MediaMarkt: παραδίδει σκυτάλη στα νέα καταστήματα «Public + home» και στο Public.gr - iefimerida.gr

Τρία χρόνια συνεργασίας, 13 μεγάλα concept stores ασύγκριτη ποικιλία και οι πιο hot καθημερινές προσφορές. Η MediaMarkt δίνει τη σκυτάλη στα Public.

Μία συνδημιουργία - με νέα έμπνευση και δυναμική – είναι γεγονός. Ένα κοινό όραμα για τα κορυφαία brand λιανικής με μοναδικά οφέλη για τους καταναλωτές και μία νέα, ολότελα απρόσμενη αγοραστική εμπειρία. Το πρωτοποριακό concept «Public + home» αποτελεί έναντύπο καταστήματος που συνδυάζει μόνο πλεονεκτήματα. Και βέβαια απετέλεσε τη βάση και την εγγύηση συνάμα για τη διατήρηση 530 θέσεων εργασίας, δημιουργώντας μία ενιαία ομάδα εξυπηρέτησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη τα καταστήματα MediaMarkt σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ρόδο έχουν αναβαθμιστεί σε «Public + home» ενσωματώνοντας την τεράστια ποικιλία οικιακών συσκευών, τις ανταγωνιστικές προσφορές της MediaMarkt και τις στρατηγικές συμφωνίες με κορυφαία brands, όπως Miele, NEFF, Samsung, LG, Bosch, Siemens, Pitsos, Philips, Liebherr, Whirlpool κ.α. Προτάσεις για κάθε χώρο, γούστο και budget, value for money προτάσεις και tailor-made συναρπαστικές ιδέες για μικρές ή... μεγάλες γωνιές. Στα plus των νέων καταστημάτων πάντα μετράμε και την εύκολη πρόσβαση (θα τα βρείτε πάντα δίπλα σε μεγάλες οδικές αρτηρίες), την cozy ατμόσφαιρα με φιλόξενα και προσιτά σημεία για όλους.

Αναβαθμισμένοι προορισμοί shopping

«Public + home» και Public.gr. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς ή του εξοπλισμού του φοιτητικού σας σπιτιού; Η καινούρια σεζόν φέρνει αλλαγές και ολόφρεσκη αύρα. Και o one-stop-shop προορισμός είναι ένας! Σύγχρονες λύσεις για κάθε ανάγκη, ενώ ήδη τα εγγεγραμμενα μέλη των Media Markt αρχίζουν και απολαμβάνουν τις πρώτες προσφορές στα Public, που καλύπτουν πολλαπλά.

Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τα εξαιρετικά προνόμια με την επέκταση εγγύησης και τους extra ευέλικτους τρόπους πληρωμών, αλλά και παραδόσεων. Η κορυφαία εξυπηρέτηση από μια έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα με ασύγκριτη τεχνογνωσία είναι παραμένει πάντα προτεραιότητα! Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην περίπτωση αγοράς μεγάλων συσκευών αλλά και σε ειδικά προγράμματα επιδότησης και ανακύκλωσης συσκευών. Άλλωστε αυτά αποτέλεσαν και τα συγκλριτικά πλεονεκτήματα της MediaMarkt εδώ και 18 χρόνια στην Ελλάδα. Και τώρα η σκυτάλη παραδίδεται στα Public, τον άξιο συνεχιστή της της μεγάλης πορείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο CEO της εταιρείας του Public Group, Ρόμπυ Μπουρλάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πλήρης απορρόφηση της MediaMarkt και η μετατροπή των καταστημάτων της σε “Public + home” είναι ιστορική στιγμή για το εγχώριο λιανεμπόριο. Είμαστε περήφανοι που όχι μόνο ενσωματώσουμε το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών Media Markt στα Public, αλλά κυρίως των ανθρώπων της, που έχουν υψηλή τεχνογνωσία και αγάπη για τον πελάτη. Τα νέα μας καταστήματα φέρνουν ένα ασύγκριτο συνδυασμό εξειδίκευσης και εμπειρίας που θα το αντιληφθεί κάποιος όταν τα επισκεφθεί».

Κάτι διαφορετικό ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο που κάνετε τις αγορές σας. Με περισσότερη προσήλωση στις απαιτήσεις σας και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Με ασφάλεια και αρτιότητα στην πιο πλήρη γκάμα επιλογών. Ποιοτικά και ευέλικτα, πάντα προσεγμένα. Η φιλοσοφία της MediaMarkt μετουσιώνεται στο ενεργητικό των καταστημάτων «Public + home» και στο Public.gr.