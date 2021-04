Με σύμμαχο τα self test σχεδιάζεται το άνοιγμα της εστίασης -Τα σενάρια για το Πάσχα και στο βάθος... καλοκαίρι | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Με σύμμαχο τα self test και φυσικά την πρόοδο των εμβολιασμών, η Ελλάδα κάνει τα πρώτα δειλά βήματα απελευθέρωσης από την πανδημία, με στόχο το άνοιγμα της εστίασης μετά το Πάσχα αλλά, κυρίως, ένα ασφαλές καλοκαίρι.

Ο πρωθυπουργός έβαλε «φρένο» στα σενάρια για το Πάσχα μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ, επιχειρώντας να συγκρατήσει «υπερβολές που θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε βήματα πίσω», με δεδομένη την κούραση της κοινωνίας. «Εχθρός παραμένει η κούραση, όμως, η χαλάρωση στους περιορισμούς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, να φέρει χαλάρωση στην επαγρύπνηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απαρίθμησε και τους συμμάχους μας έναντι της πανδημίας: Τα εμβόλια, τον καιρό και τα μαζικά τεστ είτε αυτά είναι τα δεκάδες χιλιάδες test του ΕΟΔΥ είτε τα εκατομμύρια self-test στην εκπαίδευση και από Δευτέρα στους χώρους εργασίας. Χαρακτήρισε δε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ ως «ένα σημαντικό πρόσθετο αμυντικό όπλο δίπλα στα υπόλοιπα, στη μάσκα, στις αποστάσεις, στην ατομική υγιεινή».

Το μήνυμα Μητσοτάκη ήταν ότι προχωράμε βήμα-βήμα καθώς η απειλή παραμένει: «Έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με υπευθυνότητα στο δρόμο που χαράξαμε, συνδυάζοντας από τη μια την προστασία της υγείας μας με την προσεκτική επαναλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση». «Στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας «να μη γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται».

Σε κάθε περίπτωση η εστίαση δεν αναμένεται να ανοίξει πριν την Τρίτη του Πάσχα - πάντοτε σε εξωτερικούς χώρους και με υποχρεωτικά self test. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Μ. Εβδομάδα.

Το σχέδιο «έξοδος για το Πάσχα» και οι ενστάσεις

Παράλληλα, στην κυβέρνηση ήδη επεξεργάζονται το σχέδιο «έξοδος για το Πάσχα». Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα ταξίδια από νομό σε νομό αναμένεται να επιτραπούν με δύο τρόπους: είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε με βεβαίωση self test.



Αν και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό για το Πάσχα, προκειμένου οι πολίτες που το επιθυμούν να μεταβούν στην επαρχία για τις ημέρες των εορτών, όλα θα κριθούν από την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών και τα επιδημιολογικά δεδομένα, την ερχόμενη εβδομάδα.



Οι 2 τρόποι για να ταξιδέψουμε το Πάσχα



Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει δύο προτάσεις για απελευθέρωση των μετακινήσεων: πρώτον, στους πολίτες που δηλώνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην πλατφόρμα των self test και λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα επιδεικνύουν εάν τους ζητηθεί από τις Αρχές. Και δεύτερον, είναι πιθανό να επιτραπεί η μετακίνηση για τους πολίτες που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.



Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν εκτενώς, με κάποιους από τους λοιμωξιολόγους να υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε μαζική φυγή, αφού θα ήταν αδύνατον να ελεγχθούν χιλιάδες εκδρομείς του Πάσχα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι οι μετακινήσεις του Πάσχα μπορούν να δείξουν τον δρόμο για τον τρόπο λειτουργίας του πράσινου πιστοποιητικού της ΕΕ για τα ταξίδια, ενώ και ειδικοί, όπως η κυρία Αθηνά Λινού χθες στο iefimerida.gr, εκφράζουν την άποψη ότι η έξοδος των εκδρομέων μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι ανακοινώσεις για το Πάσχα



«Ποιος τολμάει να αποφασίσει για το Πάσχα; Δεν μπορούν να γίνουν μακροχρόνιες προβλέψεις. Τι είναι ωροσκόπιο ή αστρολογικός χάρτης;», ανέφερε στο iefimerida.gr συγκεκριμένη πηγή, αποτυπώνοντας την αγωνία των ειδικών και τονίζοντας ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στην ώρα τους. Με βάση τα δεδομένα της πανδημίας, θα διαμορφωθεί η εικόνα μέχρι την επόμενη εβδομάδα και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά όλα τα πιθανά σενάρια, αναλογιζόμενοι και την κόπωση των πολιτών, σε συνδυασμό ωστόσο με την κατάσταση του ΕΣΥ που εξακολουθεί να δέχεται μεγάλη πίεση.

Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες τις ημέρες των εορτών. Αν δηλαδή η λειτουργία των ναών θα συνεχιστεί με τους περιορισμούς που υπάρχουν έως και σήμερα ή αν τα μέτρα, έστω και ελάχιστα, θα χαλαρώσουν.

Σύμμαχος τα self test, από 19 Απριλίου διατίθενται δωρεάν για 6 κατηγορίες εργαζομένων

Σε κάθε περίπτωση, από Δευτέρα 19 Απριλίου θα διατίθενται τα self tests, στα φαρμακεία, τα οποία επεκτείνονται σε έξι τομείς δραστηριοτήτων -μετά τα σχολεία. Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τις κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που θα κάνουν πλέον υποχρεωτικά self test.

Αυτοί οι τομείς είναι:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

Εστίαση

Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

Υπηρεσίες καθαρισμού

Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Τα self test είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και για την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η δωρεάν διανομή των self test θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου.

Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες

Σημειώνεται ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι τα self test είναι ακριβή και αξιόπιστα σε μεγάλο βαθμό, καθώς όπως είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης είναι μόλις μία στις χίλιες η πιθανότητα να βγει ψευδώς αρνητικό.

Reuters: Η Ελλάδα βάζει τέλος στην υποχρεωτική καραντίνα για τουρίστες από την ΕΕ και 5 ακόμη χώρες

Αξίζει να επισημανθεί ότι την ίδια ώρα η Ελλάδα προετοιμάζεται για την τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η χώρα μας σκοπεύει να άρει τους περιορισμούς για υποχρεωτική καραντίνα σε ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πέντε χώρες που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού, από την επόμενη εβδομάδα. «Θα σταματήσουμε σταδιακά τους περιορισμούς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πριν από το άνοιγμα στις 14 Μαΐου», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού στο Reuters, ζητώντας να μείνει ανώνυμος.

Ποιες χώρες αφορά

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα μέσω των αεροδρομίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Ρόδου, της Κω, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Κέρκυρας, και από δύο συνοριακές διαβάσεις.

Οι επιβάτες από αυτές τις χώρες δεν θα τεθούν σε καραντίνα, αρκεί να αποδείξουν ότι έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου COVID-19 ή δείχνουν αρνητικό τεστ PCR που πραγματοποιήθηκε 72 ώρες πριν από την άφιξή τους, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι τουρίστες θα υπόκεινται σε εγχώριους περιορισμούς του lockdown.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όλοι οι ξένοι που φθάνουν στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού και να μπαίνουν σε καραντίνα για 7 ημέρες. Για τους τουρίστες από τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαιτείται δεύτερο τεστ κατά την άφιξή τους.

