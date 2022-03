Μαζί για το Παιδί: Μοίρασε καινούρια παπούτσια σε παιδιά του Δήμου Αθηναίων που έχουν ανάγκη [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» είναι δίπλα σε όλα τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια σε έντονο βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό θα διανείμει και φέτος σε συνεργασία με περισσότερους από 200 φορείς παιδικής προστασίας και δήμους σε όλη την Ελλάδα, 20.820 καινούρια ζευγάρια παπούτσια, ευγενική δωρεά της εταιρείας TOMS. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας One For One, η TOMS προσφέρει ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι παπούτσια, για κάθε ζευγάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Η συνεργασία του «Μαζί για το Παιδί» με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

Πριν από λίγες ημέρες, το «Μαζί για το Παιδί» βρέθηκε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και μοίρασε παπούτσια σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η δράση αφορά παιδιά 1-18 ετών, τα οποία προέρχονται κυρίως από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

«Αυτή είναι άλλη μία από τις πολύ γενναιόδωρες δράσεις που γίνονται για τους ωφελούμενους του ΚΥΑΔΑ, δηλαδή για οικογένειες που ζουν κάτω απ' το όριο της φτώχειας. Πρόκειται για μια δράση προσφοράς από την οργάνωση "Μαζί για το Παιδί" σε συνεργασία με την εταιρεία TOMS, που φτιάχνει παπούτσια τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες. Δικαιούχοι είναι 680 παιδιά. Οι ωφελούμενοι μας, έχουν ειδοποιηθεί κι έρχονται οικογένειες μαζί με τα παιδιά τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάθε παιδί θα δοκιμάσει και θα πάρει ένα ζευγάρι πολύ όμορφα παπούτσια που θα του ταιριάζουν ακριβώς. Βλέπει κανείς τη χαρά τους, φαίνεται άμεσα στο πρόσωπά τους», δήλωσε στο iefimerida η Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μελίνα Δασκαλάκη.

Από αριστερά Μαρίλια Αλεξίου (εθελόντρια του «Μαζί για το Παιδί»), Μελίνα Δασκαλάκη (Πρόεδρος ΚΥΑΔΑ), Γιάννης Ματαλιωτάκης (Κοιν. Λειτουργός του «Μαζί για το Παιδί») / Φωτογραφία: Σοφία Παφτούνου

Μάλιστα, από το 2006 που υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα η εταιρεία TOMS έχει διαθέσει δωρεάν, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκατομμύρια καινούρια ζευγάρια παπούτσια, τα οποία είναι unisex. Τα παπούτσια αυτά ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, με τον κύριο όγκο τους, να βρίσκεται στην Αττική.



Στη χώρα μας, η δράση αυτή ξεκίνησε το 2015, όταν η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» επελέγη από την TOMS ως o επίσημος Giving Partner της για την Ελλάδα και έκτοτε έχουν μοιραστεί περισσότερα από 87.000 ζευγάρια παπούτσια ενώ με τις διανομές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100.000 ζευγάρια συνολικά.

Έως τον Ιούλιο σε 40 περιοχές

Οι διανομές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2022 τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα πραγματοποιηθούν διανομές σε περισσότερες από 40 περιοχές σε Αττική, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη.



Οι διανομές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2022 τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα / Φωτογραφία: Σοφία Παφτούνου

«Είναι η 5η χρονιά που υλοποιούμε αυτή τη δράση. Συνεχόμενα πραγματοποιούταν μέχρι που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού. Δυστυχώς λόγω των συνθηκών, δεν καταφέραμε να μοιράσουμε τα παπούτσια για δύο συναπτά έτη. Φέτος, θα την ολοκληρώσουμε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα και εφόσον δεν αλλάξει κάτι. Αφορά παιδιά 1-18 ετών, τα οποία προέρχονται κυρίως από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και γενικότερα τις κοινωνικές δομές τους, καθώς και με οργανισμούς και ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά», μας ανέφερε ο Κοινωνικός Λειτουργός του «Μαζί για το Παιδί», Γιάννης Ματαλιωτάκης.



Η κοινωνική λειτουργός του ΚΥΑΔΑ, Μαρίνα Πανταζή και ο κοινωνικός λειτουργός του «Μαζί για το Παιδί», Γιάννης Ματαλιωτάκης / Φωτογραφία: Σοφία Παφτούνου

Σκοπός της δράσης

Το «Μαζί για το Παιδί» είναι δίπλα σε όσα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Καθημερινά, υλοποιεί δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους σε ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διανομή καινούργιων παπουτσιών.

Στόχος αυτής της ενέργειας, είναι να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η καθημερινότητα των παιδιών που χρειάζονται παπούτσια για να παίξουν, να πάνε σχολείο αλλά και να αποφύγουν τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από χρησιμοποιημένα ή ακατάλληλα παπούτσια.

Τα παιδιά δοκιμάζουν τα παπούτσια πριν τα παραλάβουν / Φωτογραφία: Σοφία Παφτούνου

«Από το 2015 έως και το τέλος της φετινής δράσης θα έχουν δοθεί συνολικά 108.630 ζευγάρια παπούτσια σε ευάλωτα παιδιά που ζουν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας στην Ελλάδα και συνεχίζουμε» δηλώνει η Μαρία Χατζηνικολάκη, Διευθύντρια της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και συμπληρώνει: «το πιο συγκινητικό είναι όταν κάνεις διανομή και έρχονται παιδιά που φορούν τα παπούτσια που τους είχαμε δώσει την προηγούμενη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και σ’ αυτό μας βοηθούν τα ίδια τα παιδιά. Έρχονται με χαρά να πάρουν το καινούριο τους ζευγάρι παπούτσια. Κρατάμε αυτό το χαμόγελο και συνεχίζουμε».

Η Διευθύντρια της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Μαρία Χατζηνικολάκη

Η διαδικασία της διανομής

Εκπρόσωποι του «Μαζί για το Παιδί», μαζί με εθελοντές επισκέπτονται τους συνεργαζόμενους, ανά την Ελλάδα, φορείς παιδικής προστασίας, εκεί έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά τα οποία δοκιμάζουν τα παπούτσια πριν τα παραλάβουν, προσφέροντας την καλύτερη ανταμοιβή: χαμόγελα αληθινά και ζεστές παιδικές αγκαλιές.

Το μεγάλο εγχείρημα που έχει αναλάβει το «Μαζί για το Παιδί» υλοποιείται με τη βοήθεια εθελοντών αλλά και τη συμπαράσταση των εταιρειών TOMS, Aegean, Hertz, Freedom Logistics, Aeromet και Cosmos Sport και Lease Plan διαχρονικά, που συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της δράσης σε όλη την Ελλάδα.

Εθελόντρια από το «Μαζί για το Παιδί» βοηθά ένα παιδί να δοκιμάσει παπούτσια / Φωτογραφία: Σοφία Παφτούνου

Μία από τις εθελόντριες του «Μαζί για το Παιδί», είναι η Μαρίλια Αλεξίου, η οποία ξεκίνησε να συμμετέχει στις φιλανθρωπικές δράσεις της ένωσης, από το 2017. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσο μπορώ να προσφέρω στον ελεύθερο χρόνο μου ως εθελόντρια, θα προσφέρω» δήλωσε στο iefimerida γεμάτη αισιοδοξία κι αμέσως μετά ξεκίνησε να βοηθά μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά να βρουν το κατάλληλο νούμερο παπούτσι, μαζί με άλλους εθελοντές που βρέθηκαν στον χώρο του ΚΥΑΔΑ.

«Κάθε άνοιξη – καλοκαίρι, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα κι έχουμε μοιράσει παπούτσια σε ορφανοτροφεία, σε camps με μετανάστες, σε πολλούς Δήμους. Τα παιδιά έρχονται με μεγάλη χαρά, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο», πρόσθεσε.

Διανομή παπουτσιών σε φορείς αλλά και σε δομές προσφύγων

Ως επίσημος συνεργάτης της TOMS (Giving Partner) στην Ελλάδα, το Μαζί για το Παιδί, μοιράζει παπούτσια σε ιδρύματα, φορείς αλλά και σε δομές προσφύγων. Από το 2015 έως σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά περισσότερα από 87.000 ζευγάρια παπούτσια και φέτος υπολογίζεται να δοθούν περίπου 20.000 επιπλέον, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πως η αγκαλιά της Ένωσης μεγαλώνει για να χωρέσει ακόμη περισσότερα παιδιά!

Από το 2006 που υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα η εταιρεία TOMS έχει διαθέσει δωρεάν, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκατομμύρια καινούρια ζευγάρια παπούτσια / Φωτογραφία: Σοφία Παφτούνου

Σχετικά με το «Μαζί για το Παιδί»:

Το «Μαζί για το Παιδί» και τα σωματεία-μέλη του εργάζονται εδώ και 25 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια.

To 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική της προσφορά, ενώ το 2019 έλαβε βραβείο BRAVO για την ενεργοποίηση χιλιάδων πολιτών στο πλαίσιο της δράσης της «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας».