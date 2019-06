Matala Beach Festival: Ξεκινά σήμερα το μεγαλύτερο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Ξεκινά σήμερα επίσημα το καλοκαίρι και μαζί του ανοίγει η αυλαία για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού, που θα λάβει χώρα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάταλα.

Για άλλη μια φορά, τα Μάταλα είναι έτοιμα να υποδεχτούν πλήθος κόσμου, ο οποίος δείχνει κάθε χρόνο έμπρακτα την αγάπη του, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί ο θεσμός του Matala Beach Festival, το οποίο υπόσχεται ξανά μοναδικές στιγμές γεμάτες ξεγνοιασιά, στιγμές από εκείνη τη δεκαετία όπου κάτω από το ουρανό των Ματάλων έζησαν ελεύθερα τα «παιδιά των λουλουδιών».

Το Matala Beach Festival είναι ένα από τα πλέον μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης με δωρεάν είσοδο, όπου συνδυάζει τη διασκέδαση με την χαλάρωση και παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας να ξεφύγει από το στρες της καθημερινότητας και να απολαύσει ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό αλλά και πολλές δραστηριότητες, δίπλα στην περίφημη παραλία με τις σπηλιές, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Η αναβίωση μίας ιστορικής εποχής στα Μάταλα

Το Φεστιβάλ των Ματάλων, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Τουριστικής Ανάπτυξης Ματάλων αποτελεί την αναβίωση μιας εποχής που έμεινε ανεξίτηλη στην ιστορία της Κρήτης, της εποχής των «Παιδιών των Λουλουδιών». Ήταν η πρώτη μορφή απελευθέρωσης των ηθών ,στην νεότερη ιστορία, ένας τρόπος απελευθέρωσης από την καταπίεση των θεσμών. Η αγάπη για τα Μάταλα επηρέασε πολλούς ανθρώπους, που τα επισκέπτονται κάθε χρόνο 50 χρόνια μετά, για να αναβιώσουν την ξεγνοιασιά και την αθωότητα που προσφέρουν οι γνωστές σπηλιές των Ματάλων.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν θετικά προς την ιδέα της δημιουργίας ενός παγκοσμίου φεστιβάλ, για την αναβίωση της ιδέας του «χίπι», και 9 χρόνια μετά συνεχίζει δυναμικά. Στόχος του Φεστιβάλ των Ματάλων είναι να εξελίσσεται κάθε χρόνο και να γίνεται πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό και πιο καινοτόμο. Το Φεστιβάλ αντανακλά το διεθνές χαρακτήρα της Κρήτης και προωθεί τη πολιτιστική, εκπαιδευτική και οικονομική ευημερία των ανθρώπων ανεξαρτήτου ηλικίας. Θα εμφανιστούν δεκάδες καλλιτέχνες που θα δώσουν λάμψη στο manifesto της κουλτούρας και του πολιτισμού.

Ποιοι θα περάσουν από τη σκηνή του Matala beach festival

To Line Up έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 21/6

Αδάμ Τσαρούχης, George Zervos, Στέλιος Ρόκκος

Σάββατο 22/3

Glass Rebel, Xaxakes, Wedding Singers, Πυξ Λαξ

Κυριακή 23/6

The big nose attack, MC Yinka & the Fuzics , Locomondo, BnC & The disco vampire band