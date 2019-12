Μαρέβα Μητσοτάκη: Το «ευχαριστώ» στη βασίλισσα Ελισάβετ- «Υπέροχη βραδιά»

Με μία ανάρτηση στο Twitter, η Μαρέβα Μητσοτάκη ευχαρίστησε την βασίλισσα Ελισάβετ, για τη δεξίωση στο Μπάκιγχαμ.

Το βράδυ της Τρίτης η Μαρέβα Μητσοτάκη συνόδευσε τον πρωθυπουργό στη δεξίωση που παρέθεσε η βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, στους ηγέτες των χωρών- μελών του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της επετειακής συνόδου για τα 70 χρόνια της Συμμαχίας.

Εκεί, η κ. Μητσοτάκη είχε ένα σύντομο τετ α τετ, στο πλευρό του συζύγου της, με την βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Κάρολο και την σύζυγό του, δούκισσα Καμίλα. Αργότερα, το βράδυ της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες ο Μπόρις Τζόνσον, στη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία, στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ευχαριστώ τη βασίλισσα για την υπέροχη βραδιά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η Μαρέβα Μητσοτάκη, αναφερόμενη στη δεξίωση που παρέθεσε η Ελισάβετ.

Thank you to your Majesty the Queen for the wonderful evening at Buckingham Palace during ⁦@NATO⁩ ⁦@RoyalFamily⁩ pic.twitter.com/32EVqC7d00