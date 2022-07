The Locals-Ανάπτυξη διανομής σε 4.000 σημεία πανελλαδικά & συνεργασία με Ελένη Φουρέιρα - iefimerida.gr

Τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας των The Locals, των πρώτων ελληνικών craft cocktails σε can, η εταιρεία The Craft Spirits Co. ολοκλήρωσε την πρώτη φάση ανάπτυξης της διανομής των προϊόντων της.

Αυτή περιελάμβανε το οργανωμένο λιανεμπόριο, το χονδρικό εμπόριο μέσω σημαντικών συνεργατών ανά την Ελλάδα καθώς και σημεία μικρής λιανικής, με παρουσία σε πάνω από 4.000 σημεία σε όλη τη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω επέκταση της διανομής των The Locals το άμεσο επόμενο διάστημα, στην κρύα αγορά καθώς και σε σημεία μικρής λιανικής, εκτός Αθηνών, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές λόγω της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Οι πρώτοι μήνες από την κυκλοφορία των The Locals, επιβεβαίωσαν την αρχική μας προσέγγιση για τη δημιουργία προϊόντων που καλύπτουν μια πολύ συγκεκριμένη καταναλωτική ανάγκη. Καταγράφουμε μια ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση, η οποία αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες, δεδομένης τόσο της καλοκαιρινής περιόδου όσο και της πρώτης γνωριμίας του καταναλωτικού κοινού με τα The Locals. Η νέα κατηγορία που δημιουργούμε με τα premiumcraftcocktails θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο ποιοτικά cocktails τα οποία μπορούν να τα απολαμβάνουν στο σπίτι τους ή σε εξωτερικούς χώρους, σε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν», υπογραμμίζει ο Γιάννης Χήτος, συν-ιδρυτής της Craft Spirits Co.

Συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα

Ελένη Φουρέιρα

Παράλληλα με την ανάπτυξη της διανομής των προϊόντων, τα The Locals ξεκινούν τη συνεργασία τους με την Ελένη Φουρέιρα. Η συνεργασία με την πιο δημοφιλή Ελληνίδα τραγουδίστρια, στοχεύει στην προβολή της καινοτομίας των The Locals, τα οποία οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν στο σπίτι τους, στο ιδιωτικό τους party, στην εκδρομή τους ή στη βόλτα τους σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να απαιτείται να πάνε σε ένα bar ή να τα παρασκευάσουν οι ίδιοι.