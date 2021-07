ΛΟΑΤΚΙ+: Υψηλότερα ποσοστά ψυχολογικών διαταραχών και κινδύνος απόπειρας αυτοκτονίας | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Υψηλότερα ποσοστά ψυχολογικών διαταραχών και κινδύνου απόπειρας αυτοκτονίας παρατηρούνται σε έφηβους ομοφυλόφιλους, λεσβίες, τρανσέξουαλ, αμφιφυλόφιλους ή intersex(ΛΟΑΤΚΙ+) και αυτά σχετίζονται με το «άγχος της μειονότητας», δηλαδή, το χρόνιο στρες από τον στιγματισμό, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις.

Αυτά επισημαίνονται σε αναρτημένη ανακοίνωση, της πτυχιούχου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ Γεωργίας Διονυσοπούλου, με τίτλο “Η ψυχική υγεία των νέων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε σχέση με το στρες της μειονότητας|”, η οποία παρουσιάζεται στο 50ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.



«Η ψυχική και σωματική υγεία των εφήβων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα υπονομεύεται από τον εκφοβισμό και τον στιγματισμό τους» σημειώνει η κ. Διονυσοπούλου τονίζοντας παράλληλα ότι οι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς και όσοι νέοι αμφισβητούν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου τους (ΛΟΑΤΚΙ+ νεολαία) βιώνουν σημαντικές ανισότητες στην υγεία και στη συμπεριφορά,ενώ συχνά αναφέρουν υψηλά επίπεδα απόρριψης, παρενόχλησης, θυματοποίησης, βίας και σεξουαλικής κακοποίησης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η έρευνα σχετικά με τον εκφοβισμό, τη στιγματοποίηση και το στρες που βιώνει η νεολαία των ΛΟΑΤΚΙ+ έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή από ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους, παρά το ότι αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ψυχολογικής και σωματικής βλάβης. Οι αρνητικές κοινωνικές συμπεριφορές και οι διακρίσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα ενός ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου μπορούν να συμβάλουν σε αυτές τις ανισότητες και μπορεί να προκύψουν σε θεσμικούς, διαπροσωπικούς και ατομικούς στρεσογόνους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ευεξία. Αυτές οι συμπεριφορές σχετίζονται με το στρες μειονοτήτων, δηλαδή χρόνιο άγχος από στιγματισμό, προκατάληψη και διάκριση» προσθέτει η κ. Διονυσοπούλου.



Επικαλούμενη σύγχρονες παιδιατρικές μελέτες αναφέρει ότι αυτές δείχνουν πως οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι τρανς και τα ίντερσεξ άτομα, δέχονται: 92,3% λεκτική βία, 44,7% σωματική βία ,89,5% διαδικτυακή και κοινωνική βία, 47,7% καταστροφή προσωπικών αντικειμένων και δεδομένων, που τους οδηγούν σε αυτοτραυματισμούς, ψυχική δυσφορία και απόπειρα αυτοκτονίας.



«Αποτελέσματα της προοπτικής έρευνας του Εθνικού Συστήματος Ερευνών του Νέου Μεξικό (2012-2013), έδειξαν πως οι ΛΟΑΤΚΙ+, παρόλο που αντιπροσώπευαν το 10% του δείγματος βρέθηκε ότι 35,5% αποτέλεσαν θύματα σχολικού εκφοβισμού, ενώ οι συνομήλικοί τους στο 17%. Το 17,3% από αυτούς λόγω αισθήματος έλλειψης ασφάλειας παράτησαν το σχολείο, ενώ για τους straight το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 5,6%. Επίσης, η ΛΟΑΤΚΙ+ νεολαία παρουσιάζει 2 φορές περισσότερο καταθλιπτικά συμπτώματα και αίσθημα απελπισίας(57,6%), 3 φορές περισσότερο αυτοκτονικό ιδεασμό (38,3% vs 12,7%), 4 φορές περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας(28,5% vs 7%) και 5 φορές περισσότερους τραυματισμούς μετά από απόπειρα αυτοκτονίας (11.1% vs 2.1%)» αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση .



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης η κ . Διονυσοπούλου σημειώνει ότι: « Δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των Η.Π.Α. , δείχνουν πως οι νέοι της LGBTQ+ κοινότητας κάνουν κατά 25% περισσότερη κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών από τους ετεροφυλόφιλους συνομήλικούς τους, εξαιτίας του άγχους που δημιουργείται από την ιδέα ότι ανήκουν σε μία ομάδα μειονότητας- λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού-, του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της απόρριψης που δέχονται από την οικογένεια, τους συνομήλικους και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, της μοναξιάς, της καταθλιπτικής διάθεσης, της ενοχικότητας και της έλλειψης υποστηρικτικότητας και ασφάλειας από το σχολείο και την ιατρική κοινότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουν τις εξής τεκμηριωμένες στρατηγικές για την κάλυψη των αναγκών των νέων LGBTQ: