Το Live A Legacy επιστρέφει για 5η χρονιά με περισσότερες δράσεις γυναικείας ενδυνάμωσης - iefimerida.gr

Το Live A Legacy, η πρωτοβουλία της Mastercard και του Women Οn Top για την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο που έγινε πλέον θεσμός, επιστρέφει για 5η χρονιά!

Η εκδήλωση-ορόσημο, με ανανεωμένο πρόγραμμα και συναρπαστικά events, είναι εδώ και φέτος για να σου προσφέρει έμπνευση και καθοδήγηση στη διαδρομή για την καριέρα των ονείρων σου.

To Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 οι πύλες του Ωδείου Αθηνών ανοίγουν για το Live A Legacy 2023 με οικοδεσπότες τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Γιώργο Καπουτζίδη και καταξιωμένους ομιλητές και ομιλήτριες από διάφορους κλάδους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε όποιο στάδιο της επαγγελματικής σου πορείας κι αν βρίσκεσαι, είτε ετοιμάζεσαι τώρα να μπεις στην αγορά εργασίας, είτε βρίσκεσαι ήδη και αναζητάς έμπνευση για να ανοίξεις τον δικό σου δρόμο προς την κορυφή, το Live A Legacy είναι το κατάλληλο μέρος για να αναζητήσεις τις απαντήσεις που θέλεις.

Οι ομιλήτριες και ομιλητές της εκδήλωσης θα μοιραστούν με το κοινό την πολύτιμη εμπειρία τους στο δρόμο για την κορυφή και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα έμφυλα στερεότυπα στον χώρο εργασίας, θα δώσουν tips και πρακτικές συμβουλές, ενώ θα αναφερθούν και στο πώς οι ίδιοι συμβάλλουν στον κρίσιμο στόχο για ισότητα των δύο φύλων στον επαγγελματικό στίβο.

Στο πάνελ με τίτλο “Inclusion & Belonging - How to Build and Empower a Diverse Workforce”, η Παναγιώτα Πολυκάρπου, Social Entrepreneur & Gender Specialist, η Ανθή Αργυρίου, Δικηγόρος, και ο Βαγγέλης Κοσμάτος, Ψυχολόγος και Υπεύθυνος επιστημονικού έργου Συμμαχίας των Φύλων, θα συζητήσουν για την τοξική αρρενωπότητα, τις κοινές παρανοήσεις και τα στερεότυπα που έχουν συναντήσει και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Παράλληλα, η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Έλλη Ανδριοπούλου, η Partner στη Mckinsey & Company, Έφη Κουλουρίδη, ο Regional Talent & Development Manager της Bayer για την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, Θέμης Χριστοφίδης, και η General Manager, Supervising Business Planning, Investor Relations & ESG functions στην Τράπεζα Πειραιώς, Χρυσάνθη Μπερμπάτη, θα συνομιλήσουν στο πάνελ με τίτλο “Changemakers in Leadership”, και θα καλύψουν μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, τη θέσηντων ανδρών στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την πολύ σημαντική συνεισφορά των γυναικών στον τομέα του STEM.

Αυτοί είναι κάποιοι από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες που θα πλαισιώσουν το φετινό Live A Legacy 2023, προερχόμενοι, μεταξύ άλλων, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το χώρο των επιστημών και της επιχειρηματικότητας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων.

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια απλή εγγραφή στην πλατφόρμα.

Live A Legacy Mentoring events



Φέτος, ο σημαντικός θεσμός προχωρά ένα βήμα παραπέρα και ταξιδεύει για πρώτη φορά και στη συμπρωτεύουσα με δύο νέες εκδηλώσεις. Tο Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη στον χώρο του MonAsty Hotel και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 στην Αθήνα στον πολυχώρο ATRAKTOS, εγκαινιάζονται τα πρωτοποριακά Live A Legacy Mentoring Events με στόχο να σε ενισχύσουν με τα κατάλληλα εργαλεία, μέσω του Mentoring και πρακτικών Workshops ενδυνάμωσης.

Νew entry στην αγορά εργασίας;



Εάν βρίσκεσαι στα πρώτα σου βήματα στην αγορά εργασίας, η Mastercard σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις το δυναμικό σου ξεκίνημα, μέσω του Live A Legacy Internship Program. Μπες στην πλατφόρμα και διεκδίκησε μια από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ίδια η Mastercard, αλλά και εταιρείες που ανήκουν στο ευρύτερο δίκτυο συνεργατών της και απογείωσε την καριέρα σου!

Επιπλέον, για ακόμα μία χρονιά, η Mastercard προσέφερε 50 εξάμηνες υποτροφίες mentoring μέσα από το δίκτυο μεντόρων του Women On Top. Οι αιτήσεις έκλεισαν ήδη για φέτος, αλλά μπορεί του χρόνου να είσαι εσύ μία από τις συμμετέχουσες που θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τη μέντορά τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Στο σχέδιο δράσεων που έχει αναπτύξει η Mastercard τα τελευταία 5 χρόνια, με στόχο την ολιστική επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, περιλαμβάνεται επιπλέον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Girls4tech”, μια σειρά σεμιναρίων STEM για μαθήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, αλλά και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών “Master your Own Business”, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

To Live A Legacy είναι η αρχή για το νέο υπέροχο μέλλον που ανοίγεται μπροστά σου. Δήλωσε τη συμμετοχή σου!