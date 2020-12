Λινού: Προσοχή σε delivery και click away -Rapid test σε διανομείς και υπαλλήλους καταστημάτων

Την ανησυχία της για την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού που καταγράφονται στη Δυτική Αττική εκφράζει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη της κατάστασης τις επόμενες μέρες.



Η κυρία Λινού, μιλώντας στο iefimerida.gr, δεν κρύβει τους φόβους της για πιθανή πυροδότηση μιας νέας εστίας που ενδέχεται να απειλήσει συνολικά το Λεκανοπέδιο σε μια κρίσιμη περίοδο ενόψει και των Χριστουγέννων.

«Με ανησυχούν ιδιαίτερα τα κρούσματα στη Δυτική Αττική, γιατί δεν δόθηκε προσοχή στους ανθρώπους. Όχι μόνο στους Ρομά, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά συνολικά στους ανθρώπους που ο τρόπος ζωής τους και οι συνθήκες διαβίωσης είναι τέτοιες που διευκολύνουν τη διασπορά του ιού», εξηγεί η κυρία Λινού και συνεχίζει: «Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς έχει παρατηρηθεί μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, που ζουν πολλοί μαζί, μπορεί να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε νερό, σε μάσκες κ.λπ. Οι περιοχές αυτές μπορεί να μετατραπούν σε υγειονομικές βόμβες».

Δεν ξέρουμε πότε θα τιθασευτεί ο ιός



Η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας εφιστά την προσοχή όλων, καθώς, όπως λέει, βρισκόμαστε στην περίοδο του χειμώνα, σε μια δύσκολη χρονική στιγμή απ’ όλες τις πλευρές. «Πραγματικά, δεν ξέρω πότε θα τιθασευτεί ο ιός. Δεν έχουμε υγειονομικά δεδομένα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή αφορά στις ΜΕΘ για να μειωθεί ο αριθμός των ασθενών. Κατά την άποψή μου, όμως, είναι πλέον αργά όταν φτάνεις να κινδυνεύεις να μην μπορείς να καλύψεις τους συνανθρώπους ασθενείς που θα χρειαστούν άμεση ιατρική βοήθεια και θεραπεία», σχολιάζει.



Πρέπει να γίνει άμεσα δωρεάν συνταγογράφηση των τεστ



Η γνωστή καθηγήτρια καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη δωρεάν συνταγογράφηση τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, σε μια προσπάθεια εντοπισμού πιθανών πηγών μόλυνσης και περιορισμού της επιδημίας. Όπως αναφέρει: «Στο σημείο που βρισκόμαστε, όταν η διασπορά είναι μεγάλη και τα κρούσματα επιμένουν, πρέπει να γίνει δωρεάν συνταγογράφηση των τεστ. Με αυτό τον τρόπο οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να βλέπουν πού υπάρχει κίνδυνος και να επεμβαίνουν με τοπική καραντίνα ή κάθε μορφής τοπικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά στους Ρομά ή άλλες ανάλογες ομάδες πληθυσμού, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Η επίσημη πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία έχουν τέτοιους μηχανισμούς που τους έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να γίνουν, π.χ., άλλοι εμβολιασμοί ή στα θέματα εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει».

Παράλληλα, η κυρία Λινού σημειώνει ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα τεστ που διενεργούνται είναι δεκαπλάσια ανά μονάδα πληθυσμού απ’ ό,τι στην Ελλάδα. «Τα τεστ θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να εκπροσωπούν όλες τις περιοχές και όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Πραγματικά, δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο δεν γίνονται. Αν το ζήτημα είναι ότι οι πολίτες θα αναζητούν τεστ συνταγογραφούμενα και έτσι θα έχουμε υπέρβαση του κόστους, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ένα είδος πλαφόν».



Rapid test σε διανομείς και υπαλλήλους καταστημάτων click away και take away



Αναφορικά, τέλος, με τους διανομείς και τους υπαλλήλους καταστημάτων click away και take away, που έρχονται σε επαφή με πολλά άτομα καθημερινά, η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος μέσω rapid test ειδικά κατά την περίοδο των εορτών, οπότε και αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση.



«Κάτι τέτοιο, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει προβλεφθεί και είναι εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να μην έχουμε νέες εστίες. Οι εργαζόμενοι αυτοί έρχονται σε καθημερινή επαφή με τον πληθυσμό. Θα έλεγα ότι πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ώστε αν υπάρχει κάποια πηγής μόλυνσης να μην εξαπλωθεί. Απαιτείται έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση, σαφώς η προώθηση της εξ αποστάσεως διανομής των προϊόντων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να μειώσουμε όσο μπορούμε τις επαφές», καταλήγει.