Κρητικός κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ εν μέσω lockdown: Εκανε 64 push ups σε ένα λεπτό [βίντεο]

Μία θέση στο βιβλίο Γκίνες κατάφερε να κερδίσει ένας Κρητικός ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ σε push ups το λεπτό.

Παρά την υγειονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού και την απαισιοδοξία που κυριαρχεί στην κοινωνία, ο αθλητής του Iron Body, Γιώργος Κοτσιμπός – εν μέσω lockdown – απέδειξε πως όταν υπάρχει ισχυρή θέληση όλα γίνονται.

Στις 18 Δεκεμβρίου του 2020 ο κ. Κοτσιμπός κατάφερε να κάνει 64 push ups το λεπτό (most hand release push ups in one minute) καταρρίπτoντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 58 επαναλήψεις! Το ρεκόρ του βιντεοσκοπήθηκε και καταγράφηκε στο προπονητικό κέντρο Iron Body Project στο Ηράκλειο Κρήτης.

Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι

Η επιτυχία του Γιώργου Κοτσιμπού παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας του ότι προ μηνών είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του χέρι. Ο ίδιος όμως δεν το έβαλε κάτω και με την κατάλληλη προπόνηση και προετοιμασία κατάφερε και το ξεπέρασε, καταρρίπτοντας παράλληλα το παγκόσμιο ρεκόρ.

Τρίτο παγκόσμιο ρεκόρ για το Iron Body

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεκόρ του Γιώργου Κοτσιμπού αποτελεί το τρίτο συνολικά των αθλητών του Iron Body project.

Το πρώτο είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2019 όταν ο προπονητής και αθλητής του Iron Body, Κώστας Σταθόπουλος, εκτέλεσε 44 κάμψεις με κλειστή λαβή πάνω σε ιατρικές μπάλες μέσα σ’ ένα λεπτό.

Το δεύτερο ρεκόρ καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2019 όταν ο αθλητής του Iron Body, Θανάζης Ζωάκης, εκτέλεσε 22 επαναλήψεις σε most Burpee to pull up σε ένα λεπτό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Iron Body, με αφορμή το νέο ρεκόρ του κ. Κοτσιμπού, ευχαριστεί «τον κύριο Κεφάκη Γιώργο, υπεύθυνο του κλειστού γυμναστηρίου Lido, το Δ.Σ. και τα μέλη του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ηρακλείου, τον Αλέξανδρο Χατζηπαναγιώτη Mitos Productions και το προσωπικό του IRON BODY Project για τη συμμετοχή τους στην καταγραφή του ρεκόρ».

Πηγή: cretapost.gr