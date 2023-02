Κώστας Συνολάκης: Εκλέχθηκε μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Στην εκλογή των νέων ακαδημαϊκών για το έτος 2023 προχώρησε την Τρίτη (7/2) η Εθνική Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ήταν ο Κώστας Συνολάκης.

Η εκλογή του κ. Συνολάκη από τη National Academy of Engineering έγινε σε αναγνώριση των εργασιών του στην εξέλιξη υπολογιστικών μεθόδων και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι και του συμβουλευτικού έργου του σε κυβερνήσεις και φορείς για τη διαχείριση κρίσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκλογή ενός επιστήμονα ως μέλους της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (ΝΑΣ), της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (ΝΑΕ) ή της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής (ΝΑΜ), είναι η μεγαλύτερη τιμή για φυσικούς επιστήμονες όλων των κλάδων στην Αμερική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, τα μέλη αποτελούν μια επιλεγμένη ομάδα Αμερικανών και διεθνών ανώτερων επαγγελματιών στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στον χώρο του δημόσιου τομέα, που έχουν διακριθεί για τεχνικά επιτεύγματα και πρωτοποριακή συνεισφορά στον τομέα τους.

Τα μέλη της NAE προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε πρωτοβουλίες που βοηθούν στην καθοδήγηση της ανάπτυξης ομοσπονδιακών νόμων και κανονισμών, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών προγραμμάτων, διαμορφώνουν την κατεύθυνση της έρευνας σε διάφορους τομείς και συνεισφέρουν στη δημόσια ενημέρωση και στον διάλογο για θέματα κρίσιμης σημασίας.

Η διαδικασία εκλογής διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο, είναι απολύτως μυστική, χωρίς ο υποψήφιος να γνωρίζει την υποψηφιότητά του. Από τους αυστηρά επιλεγμένους υποψηφίους που προτείνονται από ακαδημαϊκούς προερχόμενους από όλους τους τομείς των φυσικών επιστημών, λιγότερο από ένας στους δέκα εκλέγεται στις τρεις Εθνικές Ακαδημίες. Με αναγωγή στον συνολικό πληθυσμό πιθανών υποψηφίων μεταξύ πανεπιστημιακών, ερευνητών και επαγγελματιών, εκλέγεται περίπου ένας στους 1.000.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βιογραφικό του Κώστα Συνολάκη

Ο Κώστας Συνολάκης αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1975. Συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of Technology (Caltech), από όπου έλαβε τα πτυχία Bachelor of Science (B.Sc.) in Engineering and Applied Science, Master of Science (M.Sc.), και Doctor of Philosophy (Ph.D.) στο ίδιο αντικείμενο το 1986.

Το 2016 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και είναι γραμματέας της Τάξης Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας. Από το 1985 είναι καθηγητής Civil, Environmental and Aerospace Engineering στο Viterbi School of Engineering του University of Southern California (U.S.C.), ενώ το 1996 ίδρυσε το πρώτο Κέντρο Έρευνας Τσουνάμι. Υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και ως καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και Περιβαλλοντικής Υδρομηχανικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το 2019 επελέγη ως άμισθος πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα. Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Από το 2020 έχει αναλάβει ως διευθυντής/President του Κολεγίου Αθηνών.

Το ερευνητικό και το συγγραφικό έργο του είναι ευρύτατο. Έχει συγγράψει πέντε βιβλία και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διευθύνει δεκάδες αποστολές πεδίου σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα έχει τύχει πολλών διεθνών ακαδημαϊκών διακρίσεων. Ενδεικτικά, το 1989 του απενεμήθη από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους το Presidential Young Investigator Award και το 2019 έλαβε το κορυφαίο βραβείο της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην ακτομηχανική.

Το 2020 έλαβε το βραβείο Hamaguchi, που απονέμεται σε άτομα ή οργανισμούς που με επιστημονική έρευνα και ρεαλιστικές πρακτικές έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αντοχής των ακτών στα παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι), τις καταιγίδες και άλλες παράκτιες καταστροφές, καθώς και στην ενημέρωση και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων στις φυσικές καταστροφές. Την τελευταία δεκαετία ασχολείται με τις αλλαγές στην ένταση και τη συχνότητα ακραίων φαινομένων, όταν αλλάζει το κλίμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθηγητής Συνολάκης έχει συμμετάσχει στην παραγωγή δεκάδων ντοκιμαντέρ, που έχουν προβληθεί σε μεγάλα διεθνή δίκτυα όπως το ABC, Discovery Channel, το BBC, το National Geographic, το History Channel και το ZDF. Έχει συγγράψει δεκάδες άρθρα με πολλαπλές συνεντεύξεις σε ελληνικές εφημερίδες και στις ΗΠΑ στο Wall Street Journal, το Newsweek, το Washington Post, και το New York Times, μεταξύ άλλων.