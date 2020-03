Κορωνοϊός: Παραχωρούν δωρεάν σπίτια σε γιατρούς και νοσηλευτές -Η πρωτοβουλία «I offer my AIRBNB» [βίντεο]

Τι κοινό έχει ένας πυροσβέστης από τη Σύρο με μια ειδικευόμενη γιατρό από το Αττικό νοσοκομείο την περίοδο που ο κορωνοϊός «δοκιμάζει» την Ελλάδα;

Ο πρώτος προσέφερε δωρεάν το ακίνητο του σε γιατρούς που δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους και η δεύτερη θα ζει σ' αυτό για τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να προστατέψει τους δικούς της ανθρώπους και όχι μόνο που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ολα έγιναν μέσω της ομάδας του Facebook «I offer my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis», όπου άνθρωποι από όλη τη χώρα προσφέρουν αφιλοκερδώς τα διαμερίσματά τους στους ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές που τα έχουν ανάγκη, συμβάλλοντας έτσι και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στην καθημερινή μάχη που δίνεται απέναντι στον νέο κορωνοϊό.

«Υπάρχουν ακόμη άτομα με όραμα και μεγαλοψυχία»

Η γιατρός του νοσοκομείου Αττικόν, Ιωάννα Μαυροειδή σε μήνυμά μέσω του iefimerida.gr ευχαρίστησε τον Γιάννη Βουτσινό για αυτήν του την πρωτοβουλία κάνοντας την ίδια ώρα έκκληση και σε άλλους πολίτες που έχουν αυτή τη δυνατότητα να βάλουν και εκείνοι το δικό τους λιθαράκι την κρίσιμη αυτή στιγμή.

«Εύχομαι πολλοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Με αυτή του την πρωτοβουλία έχω τη δυνατότητα να παραμείνω απομονωμένη από τους οικείους μου, αλλά ταυτόχρονα κοντά στην εργασία μου», τονίζει η Ιωάννα Μαυροειδή σχολιάζοντας πως αυτή η πράξη δείχνει πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, μεγαλοψυχία και ευαισθησίες.

Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα με την παραχώρηση των διαμερισμάτων

«Η πρωτοβουλία ξεκίνησε σε μια προσπάθεια να τονώσουμε το ηθικό γιατρών και νοσηλευτών», λέει με την σειρά του στο iefimerida.gr ο Γιάννης Βουτσινός, ο πυροσβέστης από την Σύρο και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γαλησσάς που παραχώρησε το διαμέρισμά του στον Ν. Κόσμο στην για όσο διάστημα χρειαστεί.

Οσον αφορά για το πως «γεννήθηκε» η ιδέα, ο ίδιος τόνισε πως βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα ήρθε σε συνεννόηση μέσα από την σελίδα που υπάρχει για τους ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και έτσι αποφασίστηκε να φτιαχτεί η ομάδα στο Facebook που αφορά αποκλειστικά γιατρούς και νοσηλευτές. «Ηδη έχουν γίνει πολλά τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, κυρίως από την Αθήνα, και πολλοί είναι πλέον οι ιδιοκτήτες που συρρέουν στην ομάδα προκειμένου να διαθέσουν το διαμέρισμά τους».

«Εγώ προσωπικά ακύρωσα όλες τις κρατήσεις μέχρι τέλος Απριλίου και επέστρεψα τα χρήματα, όπως άλλωστε ορίζει και η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb», λέει ο κ. Βουτσινός υποστηρίζοντας ότι λόγω της κατάστασης έτσι και αλλιώς ο τουρισμός θα ήταν μειωμένος. «Γιατί λοιπόν να μην διαθέσουμε τα διαμερίσματά μας για έναν καλό σκοπό;», διερωτήθηκε.

«Σ' αυτήν την περίοδο ο καθένας προσπαθεί από το δικό του μετερίζι προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί. Εμείς οι ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθωσης βρίσκαμε αυτόν τον τρόπο», συμπληρώνει, κάνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ειδικών προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.