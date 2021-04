Κορωνοϊός: «Θερίζει» η βρετανική μετάλλαξη -Εντοπίστηκε στο 78,4% των δειγμάτων από τις 9 Ιανουαρίου | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 προχώρησε σε γονιδιωματική ανάλυση 606 επιλεγμένων νέων δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 9 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου.

Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation - VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene.

Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) (Πίνακας 3).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.373 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορωνοϊός: 3.491 νέα κρούσματα -67 νεκροί, 755 διασωληνωμένοι



Οπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο ΕΟΔΥ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.491, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 267.172 (ημερήσια μεταβολή +1.3%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 98 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.927 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.160 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 755 (64.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.717 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 561 (ημερήσια μεταβολή +17.12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 448 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στενάζει η Αττική με 1.649 νέα κρούσματα -Στη Θεσσαλονίκη 467, τριψήφιος αριθμός σε Αχαΐα-Λάρισα

Την ίδια στιγμή, στην Αττική συγκεντρώνεται για μια ακόμα ημέρα η πληθώρα των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού.

Η περιοχή συνεχίζει να «βράζει», καθώς από τα 3.491 κρούσματα συνολικά, τα 1.649 εντοπίζονται στην Αττική. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 467 νέες μολύνσεις και στην Αχαΐα 119.



Αναλυτικότερα τα κρούσματα στην Αττική



Ανατολική Αττική: 199 κρούσματα

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 229 κρούσματα

Δυτική Αττική: 114 κρούσματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 219 κρούσματα

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 469 κρούσματα

Νησιά: 13 κρούσματα

Νότιος Τομέας Αθηνών: 195 κρούσματα

Πειραιάς: 211 κρούσματα

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr